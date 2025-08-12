La millonada que Allan Saint-Maximin ganará en América; más que Ramos, Correa y Henry

Empezó una nueva era en el Club América, pues presentaron de manera oficial al delantero francés Allan Saint-Maximin, quien llegó en una operación millonaria y de acuerdo a reportes, sería el jugador mejor pagado de las Águilas y uno de los que más gana en la Liga MX.

Se dice que el cuadro de Coapa pagó entre 10 y 12 millones de dólares por el pase del atacante galo y se reveló que el exjugador del Newcastle United ganará más dinero que ningún otro elemento de las Águilas, pues según Récord cobraría la nada despreciable cifra de 4.5 millones de dólares por temporada.

La espera terminó, ¡Allan Saint-Maximin oficialmente llegó al América! 🔥 pic.twitter.com/WBs24hQRSQ — Club América (@ClubAmerica) August 12, 2025

Con esta cantidad de dinero, que son al rededor de 90 millones de pesos mexicanos al año, Allan Saint-Maximin supera los 3.5 millones de dólares que percibe el capitán y ‘9′ Henry Martín. Por si fuera poco, el América haría del habilidoso jugador francés uno de los mejores pagados de la Liga MX.

Si bien Allan Saint-Maximin no será el jugador mejor pagado del futbol mexicano, sí estará en el top, pues su sueldo en el América supera los ingresos de Sergio Ramos y Ángel Correa.

El defensor español Sergio Ramos, figura del Real Madrid y campeón del mundo con España en 2010, gana, según reportes, 4 millones de dólares con Rayados del Monterrey.

Viaje intercontinental desde Francia, una locura de fiesta en el aeropuerto y cientos de aficionados con la emoción en la sangre 💙💛



¡Simplemente, bienvenido a Las Águilas! 🦅 pic.twitter.com/piGHgX6gnp — Club América (@ClubAmerica) August 12, 2025

Por su parte, Ángel Correa, también campeón del mundo, pero con Argentina en 2022, después de su paso por el Atlético de Madrid llegó a los Tigres de la UNAL, en donde gana 3 millones de dólares.

De esta manera Allan Saint-Maximin queda como el tercer mejor pagado de la Liga MX, superado por Sergio Canales del Monterrey y James Rodríguez de León, que ganan 5.5 mdd y 5 mdd, respectivamente.

Allan Saint-Maximin, cuarto fichaje del América en el Apertura 2025

Allan Saint-Maximin es el cuarto refuerzo del América para el Apertura 2025, detrás de Alexis Gutiérrez, Isaías Violante y Raúl ‘La Pantera’ Zúñiga, quienes han tenido un inicio regular con el cuadro de André Jardine, además que todos llegaron de equipos de la Liga MX, siendo el francés el primero que se une desde el extranjero.

¡La bienvenida del equipo no puede faltar! 🖐️😅 pic.twitter.com/aWQpBfdUkB — Club América (@ClubAmerica) August 12, 2025

Saint-Maximin llega a reforzar la delantera del América luego de 31 partidos con el Al-Ahli, en donde tan solo logró cuatro goles y 10 asistencias, sumado a que tuvo una pequeño préstamo al Fenerbahce de Turquía, en donde lo dirigió José Mourinho, quien aseguró que el delantero no entrenó cuatro días seguidos al mismo nivel.

Con 28 años de edad, el extremo aportará su experiencia obtenida por clubes como Niza, Saint-Étienne, Mónaco y el Newcastle United de la Premier League, en donde vivió sus mejores momentos.

aar