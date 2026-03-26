Dash Crofts, de Seals & Crofts, muere a los 87 años

El cantautor Darrell Dash Crofts, que se unió a su amigo de la infancia Jim Seals para éxitos de soft-rock de los años 70 como “Summer Breeze”, “Diamond Girl” y “Get Closer”, ha fallecido. Tenía 87 años.

Crofts falleció el miércoles por insuficiencia cardíaca en el Hospital del Corazón de Austin, en Austin, Texas, reveló su hija, Lua Crofts Faragher. Dijo que su padre llevaba varios años sufriendo problemas cardíacos y había estado hospitalizado aproximadamente un mes.

Seals y Crofts eran texanos nativos que se conocían desde el instituto y tocaban juntos en varios grupos antes de convertirse en un dúo, Seals & Crofts, a finales de los años 60. Mezclando pop, country, folk y jazz, formaban parte de una ola de bandas de soft-rock (o “easy listening”) que vendían millonarios y que incluía a America, Bread and Loggins y Messina.

“Summer Breeze”, “Diamond Girl” y “Get Closer” alcanzaron todos el Top 10, mientras que otros sencillos populares incluyeron “I’ll Play for You”, “Hummingbird” y “We May Never Pass This Way (Again)”. Los sentimientos de gran entusiasmo de este último lo convirtieron en uno de los favoritos de los anuarios de instituto:

“La vida / Eso dicen / Es solo un juego y lo dejarían escapar / Amor / Como el sol otoñal / Debería morir / Pero acaba de empezar”.

No siempre es fácil de escuchar

Como muchas bandas de la época, Seals & Crofts cantaban sobre el amor, la paz, la música y el mundo natural. Pero las inspiraciones estaban menos arraigadas en la contracultura que en la fe bahá’í, una religión monoteísta que abogaba por la unidad global y que ambos abrazaron en los años 60.

“Se convirtió en una fuerza motriz en sus carreras y en la forma en que vivían sus vidas”, dijo Faragher.

Incorporaban temas bahá’ís en su música —“Colibrí” es una metáfora del profeta bahá’í Bahaullah— distribuían literatura después de sus espectáculos y, a veces, predicaban desde el escenario, incluso durante una actuación en “Tonight” con Johnny Carson.

“Empiezas escribiendo canciones como ‘las hojas son verdes y el cielo es azul y te quiero y tú me quieres’ — letras muy simples — pero creces hacia una conciencia mucho, mucho más amplia de la vida, del amor y de la unidad”, dijo Crofts a Stereo Review en 1971. “Es genial poder decir algo real en tu música”.

Un principio bahá’í, que el alma comienza con la formación del embrión, generó controversia. En 1974, el año siguiente a la decisión Roe v. Wade estableció el derecho al aborto, Seals & Crofts publicó la balada “Unborn Child”, la canción principal de su nuevo álbum.

Se inspiró en la esposa de su ingeniero de sonido, que había visto un documental televisivo sobre el aborto y escribió un poema con versos como “Oh pequeño capullo, que crece en el vientre, solo para ser aplastado antes de que puedas florecer”. Numerosas emisoras de radio se negaron a emitir “Unborn Child” y los manifestantes protestaron contra Seals & Crofts, aunque el álbum fue certificado oro por vender 500 mil copias.

“Creo que obtuvimos más buenos resultados que malos”, dijo Crofts más tarde al St. Petersburg Press, “porque mucha gente nos llamó y dijo: ‘Vamos a poner a nuestros hijos vuestros nombres porque nos ayudaste a decidir salvarles la vida con esa canción.’ Eso fue muy gratificante para nosotros”.

A principios de los años 80, las bandas de soft-rock estaban fuera de moda y Seals & Crofts había sido abandonada por su sello, Warner Bros. Se separaron durante un tiempo, pero continuaron actuando juntos en reuniones bahá’íes, mientras también grababan por su cuenta. Crofts publicó un álbum en solitario, “Today”, en 1998, y seis años después se reunió con Seals para “Traces”. Más recientemente, su música fue recuperada por Brady, primo de Faragher y Seals, que giraron juntos como Seals & Crofts 2. (Jim Seals falleció en 2022).

“No hubo un momento en que actuáramos sin que cientos de personas se acercaran y expresaran su amor y a menudo decían que la música les cambió la vida”, dijo Faragher.

“Había tanta gente que los quería”, añadió. “Fueron un servicio constante a la humanidad”. Dijo que la muerte de su padre, unos años después de la de Seals, marcó el fin de una era.

“Eso es lo que lo hace tan doloroso — que es el final”, dijo. “Pero la música siempre, siempre vivirá”.

Tan esperado gran avance

Darrell George Dash Crofts nació en Cisco, Texas, en 1938 y cantaba y tocaba música desde muy joven, aprendiendo finalmente piano, guitarra, batería y mandolina.

Conoció y entabló amistad con Seals cuando ambos eran adolescentes y formaban parte de una banda local de rockabilly, los Crew Cats. A finales de los años 50, se mudaron a Los Ángeles y se unieron a The Champs, conocidos principalmente por el primer éxito de rock “Tequila”. Seals y Crofts tocarían brevemente en una banda dirigida por Glen Campbell y se unirían a otro grupo californiano, los Dawnbreakers, cuyos miembros incluían a la futura esposa de Crofts, Billie Lee Day.

Aunque actuaron en el mismo cartel que Eric Clapton y Deep Purple, entre otros, les desagradó el volumen y el estilo de vida de los artistas de hard rock, y perfeccionaron un sonido suave. Seals & Crofts publicó su álbum debut homónimo en 1969, y pronto siguieron con “Down Home” y “Year of Sunday”.

Su gran éxito comercial llegó en 1972 con “Summer Breeze”, que incluía un estribillo que estaba al nivel de un éxito contemporáneo, “Take it Easy” de los Eagles, como definición del escapismo posterior a los años 60: “La brisa de verano me hace sentir bien/soplando a través del jazmín de mi mente”.

“Eso fue el comienzo de conciertos más grandes, con más multitudes y seguimos consiguiendo éxitos en el Top 40”, contó Crofts al podcast “Inside MusiCast” en 2021. “Eso nos consolidó en el negocio de la música”.

Crofts deja en vida a su segunda esposa, Louise Crofts; sus hijos Lua, Faizi y Amelia; y ocho nietos, dijo Faragher. Su primer matrimonio terminó en divorcio.