El AIFA es polo industrial… y con perritos

El efecto deseado de toda estación de transporte es el desarrollo de actividades industriales, comerciales y turísticas en su entorno. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a cuatro años de su apertura es ahora el origen de empresas y emprendedores que de manera directa genera 18 mil empleos directos y cerca de 150 mil indirectos en sectores como transporte y carga; servicios aeroportuarios; construcción y desarrollo inmobiliario; comercio y servicios generales… lo cual incrementa la demanda de profesionistas especializados y detona una economía circular en los municipios colindantes. Otra misión cumplida por el equipo del general Isidoro Pastor.

Las naves industriales y de almacenamiento en el polígono aeroportuario y en torno a Santa Lucía son muestra del éxito del AIFA como centro logístico luego de que la aviación de carga fue transferida por decreto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al AIFA. Ello ha detonado la actividad de 49 aerolíneas de transporte de carga, registrando un crecimiento significativo en la oferta logística, al punto que de los actuales 12 recintos fiscalizados (los que regulan exportaciones e importaciones, aplicando las respectivas tarifas tributarias e inspeccionado la legalidad de los bienes intercambiados) se ampliarán a 18 para llevar su capacidad a 705 mil toneladas anuales.

La recaudación fiscal a través de la Aduana 50 suma más de 241 mil millones de pesos (desde febrero de 2023 a la fecha), donde la Agencia Nacional de Aduanas de México, a cargo de Rafael Marín Mollinedo, ha tenido un papel crucial en la verificación y tasación correcta de las mercancías… fortaleciendo de manera sustantiva los ingresos recabados por la Secretaría de Hacienda que lleva Edgar Amador.

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El monto de inversiones privadas calculadas para desarrollar el corredor industrial del AIFA (dada la saturación de Zumpango y Cuautitlán) en 5,630 millones de dólares conforme a los datos de Amexfibra que encabeza Salvador Daniel Kabbaz, especialmente en los municipios de Tultitlán y Nextlalpan. Esto, por la importancia de un nuevo nodo logístico conectado hacia el Centro-Bajío y Norte-Centro del País.

Como es sabido, el AIFA ya es rentable por sí mismo, incluso descontando los subsidios federales. En 2024 obtuvo un saldo a favor de 447 millones de pesos, y en 2025 se elevó a más de 730 millones de pesos. Una mejora operativa y financiera derivada también de su actividad como aeropuerto de movimiento de pasajeros.

La expectativa es elevar en 17.3% el número de pasajeros este 2026 al acumular 8.3 millones de viajeros trasladados desde el AIFA… lo que podría subir considerablemente al momento en que el Departamento de Transporte —que manda Sean Duffy— retire las restricciones de vuelos a Estados Unidos por la violación al Acuerdo Bilateral de 2025: se reactivarían de inmediato 7 rutas y cuando menos otras dos.

Para los viajeros que usualmente llegan (llegamos) estresados a un aeropuerto, una de las innovaciones del AIFA es un equipo canino de respaldo emocional que, siguiendo las mejores prácticas internacionales, permite la empatía entre seres humanos con perros: Tacho, Delta, Boicot, Mamut, Goliath y Marshal son personajes entrañables que junto con sus cuidadores (todos ellos integrantes de la Guardia Nacional) marcan una diferencia memorable en la experiencia aeroportuaria.

Caso Baco: piden auxilio a Trump. El conflicto legal que involucra a los hermanos Urich, accionistas de la firma de útiles escolares Baco, puede convertirse en un asunto de diplomacia entre México y Estados Unidos. Y es que preso en el Reclusorio Sur desde hace 8 meses, John Urich —como empresario de origen estadounidense— pidió por escrito ayuda a los presidentes Donald Trump y Claudia Sheinbaum. Su defensa alega que el caso que litiga con su propio hermano Edgar, no amerita prisión preventiva justificada, y que el proceso está lleno de irregularidades al punto de mantenerlo privado de su libertad, pero sin juicio, ni mucho menos sentencia.

Tome nota, pues más allá de los señalamientos contra el Tribunal General de Justicia de la Ciudad de México, John Urich quiere apegarse a la reciente Orden Ejecutiva de Trump para proteger a ciudadanos de aquel país encarcelados en otras naciones. Y ya sabemos cómo se las gasta el mandatario estadounidense.

CATEM, estímulos al cine y Ánima Estudios. El hecho que las nuevas disposiciones para apoyar la producción cinematográfica en México, como es la consolidación de los nuevos estímulos fiscales y al sector audiovisual (con un crédito de hasta el 30% del ISR sobre el gasto y un requisito de 70% de proveeduría local) incentiva la inversión y fortalece la cadena productiva interna. Tal es el muy racional posicionamiento de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) que encabeza Pedro Haces.

Y es que desde la visión sindical, este escenario abre una oportunidad estratégica para ordenar y profesionalizar el empleo en la industria creativa, donde aún existen esquemas informales. Aunque, es necesario remarcarlo, son estímulos pequeños y muy acotados como para generar un auténtico hub de contenidos audiovisuales en nuestro país por sólo tales medidas. Algo, que sin duda, la CATEM podría ayudar a mejorar.

Incluso para meter en orden a estudios que maltratan a sus trabajadores y que les han negado el pago de sus salarios y prestaciones, como es el caso de Ánima Estudios, de Fernando de Fuentes y José Carlos Mango García Letona.

Adivina adivinador. ¿Cuántos “puntos de riesgo” tiene la iniciativa de Ley de Inversiones Mixtas que se aprobará mañana en la Cámara de Diputados y formulada sobre un proyecto del morenista Alfonso Ramírez Cuéllar?