Brady quiere salir del retiro, pero la NFL no lo considera

Tom Brady, en un partido de exhibición de tocho bandera, el 21 de marzo.

Tom Brady reveló en una entrevista publicada ayer que consideró salir del retiro, pero la NFL no fue particularmente receptiva a la idea.

A Tom Brady, siete veces campeón del Super Bowl y propietario minoritario de los Raiders de Las Vegas, le preguntaron en una entrevista con CNBC si ha revisado las reglas para que un propietario minoritario vuelva a jugar en la NFL.

“En realidad sí he preguntado, y a ellos (la NFL) no les gusta mucho esa idea, así que lo voy a dejar ahí”, comentó. “Exploramos muchas cosas diferentes, y estoy muy felizmente retirado. Déjenme decir eso también”.

No es la primera vez que Brady salía del retiro. El tres veces Jugador Más Valioso de la liga dijo adiós brevemente durante la campaña baja de 2022 tras dos temporadas con los Buccaneers. Cambió de opinión 40 días después y jugó un año más antes de decir adiós “para siempre” en 2023.

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Brady llamó la atención recientemente en el Fanatics Flag Football Classic, donde jugó junto a Jalen Hurts, Devonta Smith, Stefon Diggs y el corredor de los Raiders Ashton Jeanty. También se reencontró en el campo con su compañero durante 11 temporadas y cuatro veces campeón del Super Bowl, Rob Gronkowski.

Por otra parte, Robert Griffin III se dirige a otro campamento de entrenamiento. Esta vez, con la selección de futbol bandera.

El ganador del Trofeo Heisman y exquarterback de la NFL recibió una invitación de USA Football para asistir a dos campamentos de entrenamiento que comienzan el próximo mes en Chula Vista, California. Griffin compite por un lugar en el equipo de flag football Team USA, que participará en los campeonatos mundiales a finales de este verano en Alemania. Si las cosas salen bien, podría estar en la pelea por un puesto cuando el deporte haga su debut olímpico en Los Ángeles 2028.

Griffin ganó el Trofeo Heisman con Baylor en 2011 y fue la selección número 2 global de Washington en el draft de 2012. Luego se convirtió en el novato ofensivo del año de la NFL antes de sufrir una grave lesión de rodilla en los playoffs. Disputó 56 partidos en su carrera con Washington, Cleveland y Baltimore, con 9.271 yardas por pase y 43 touchdowns. También corrió para 1.809 yardas y 10 anotaciones.