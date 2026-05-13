¿Quién es Isaías Violante? De dónde es, edad y estatura

Isaías Violante en la llegada al Estadio Ciudad de los Deportes.

El América ha estado en busca de nuevos jugadores tras la salida de sus estrellas que ganaron el tricampeonato; en esa lista se encuentra Isaías Violante, quien en su llegada al nido de Coapa le costó acoplarse al conjunto de André Jardine, pero en este Clausura 2026 ha conseguido jugar con mayor frecuencia en la Liga MX.

Isaías Violante nació un 20 de octubre del 2003 en Veracruz, México; actualmente tiene 22 años y mide 1 metro y 73 centímetros, pero desde niño tuvo que dejar su tierra natal para comenzar a perseguir su sueño de jugar en la Primera División del futbol mexicano.

El delantero veracruzano llegó a las Fuerzas Básicas del Toluca en la temporada 2018/2019 para formar parte de la Sub-15 de los Diablos Rojos.

Isaías Violante llamado a la Selección Mexicana que entrena en el CAR de cara al Mundial 2026 ı Foto: Mexsport

¿Cuándo debutó en Primera División Isaías Violante?

Isaías Violante llegó a la Sub-15 del Toluca y desde ahí comenzó a subir entre las categorías hasta llegar a debutar en Primera División con el conjunto del Estado de México. José Manuel “Chepo” de la Torre fue el entrenador que le dio la oportunidad al mexicano en el primer equipo.

Su primer compromiso en la máxima categoría del futbol mexicano fue el 18 de octubre de 2020, cuando entró de cambio en el encuentro entre el Toluca y los Pumas; en esa temporada disputó dos cotejos y jugó 49 minutos.

Isaías Violante impresionó desde su llegada a las Fuerzas Básicas del club choricero, ya que en su primera campaña disputó 16 encuentros, jugó mil 235 minutos, fue titular en 15 cotejos y anotó ocho goles.

Isaías Violante defenderá la camiseta del América en el Apertura 2025 de la Liga MX. ı Foto: Especial

Estos son los títulos que presume Isaías Violante en su carrera

Isaías Violante aún es un jugador joven y tiene una carrera por delante, aunque él será el encargado de guiarla y llevarla a buen puerto, pero de momento el extremo mexicano presume dos títulos en su vitrina personal.

Violante fue parte del equipo del Toluca que ganó el primer título del bicampeonato en el Clausura 2025 tras vencer al América en la gran final y evitar que las Águilas se convirtieran en tetracampeones del futbol mexicano.

Su otra conquista fue en el 2023, cuando salió campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador con la Selección Mexicana Sub-22, en donde Isaías Violante se dio a conocer aún más ante los ojos del mundo. Ahora busca ser campeón con el América.

DCO