Jeques árabes y aficionados se golpean con palos mientras se jugaba el Al-Nassr vs Al-Hilal (VIDEO)

El Al-Nassr y el Al-Hilal se enfrentaron en la antepenúltima fecha de la Saudi Pro League, enfrentamiento que podía definir el campeón del torneo local, sin embargo terminó en empate y con una trifulca entre los jeques ár2abes del conjunto local y la afición de la hinchada visitante.

En las imágenes que circulan por redes sociales se puede ver que los jeques árabes vestidos de blanco salen de su palco y comienzan a soltar golpes con palos hacia los aficionados que estaban en la grada, una imagen que no debería de ocurrir en el futbol mundial.

Al final se puede ver que los jeques vuelven a meterse a su palco, pero uno de los hinchas logra pasarse el vidrio que los separaba e intenta meterse al palco para encararse con las personas que los estaban agrediendo.

🇸🇦👀 Tras el empate por 1-1, que evitó que el equipo de Cristiano Ronaldo sea campeón de la Liga de Arabia Saudita, un grupo de hinchas de Al Hilal arrojó violentamente palos contra un conjunto de jeques árabes que ocupaban los palcos de Al-Nassr. Éstos también tomaron bastones y… pic.twitter.com/SQqkYuFAN4 — TyC Sports (@TyCSports) May 12, 2026

El Al-Nassr no pudo festejar el título ante el Al-Hilal

El Al-Nassr necesitaba una victoria para poder convertirse en el nuevo campeón de la Saudi Pro League; sin embargo, un error del portero Bento evitó que el conjunto de Cristiano Ronaldo pudiera levantar el trofeo con jornadas por disputarse, así que el festejo tendrá que esperar.

Corría el minuto 98 de tiempo corrido y el Al-Nassr ganaba 1-0 en el marcador y, a falta de segundos de llegar al final del compromiso, uno de los laterales del Al-Hilal mandó el balón al corazón del área desde un tiro de esquina. Bento intentó salir por la pelota, no se la pudo quedar y terminó en el fondo de las redes.

Cristiano Ronaldo vio esta acción desde la banca y, en cuanto cayó el gol del conjunto visitante, se llevó las manos a la cara para lamentarse por lo ocurrido, pues estaban a solo segundos de convertirse en campeones de la Saudi Pro League.