¡CAMPEONES! PSG vence al Lens y se vuelve pentacampeón de la Ligue 1 a falta de una jornada

Dembélé festejando con Khvicha uno de los goles del PSG.

El Paris Saint-Germain de Luis Enrique sigue dominando la liga de Francia y acaban de convertirse en pentacampeones de la Ligue 1 tras derrotar 2-0 al Lens en la cancha del Stade Bollaert-Delelis, con goles de Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé.

El primer gol de los campeones llegó al 29′ de juego, cuando Ousmane Dembélé recuperó la pelota en campo rival y habilitó a Khvicha Kvaratskhelia. El georgiano se metió al área con el balón controlado y definió con un tiro cruzado al segundo poste de Robin Risser para abrir el marcador.

PARIS SAINT-GERMAIN IS FRENCH CHAMPION! 🏆



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¡GOOOOOOOL DEL PSG!



Todos de pie, Khvicha Kvaratskhelia anota su octavo gol de la temporada y los parisinos están a 70 minutos de ser CAMPEÓN👑🇫🇷 #Ligue1 pic.twitter.com/u0VjHwll2B — FOX (@somos_FOX) May 13, 2026

El dominio por parte de los parisinos continuó en el primer tiempo, mientras que el Lens no pudo encontrar la manera de hacerle daño a los pupilos de Luis Enrique. Lamentablemente, vieron a su rival levantar el título de la liga local en su cancha.

Con este trofeo, el PSG suma su quinto título de la Ligue 1 al hilo, después de que el Lille lograra su quinto título del torneo local en la temporada 2020-2021; antes de eso, los parisinos habían sido campeones en tres ocasiones de forma consecutiva.

Para sentenciar el encuentro, apareció Ibrahim Mbaye para anotar el segundo tanto del equipo de Luis Enrique. Désiré Doué apareció en la banda derecha y, llegando al área, mandó el balón al centro del campo, en donde estaba colocado el delantero senegalés y, de primera intención, mandó a guardar la esférica en el ángulo derecho de la meta del Lens.

¡GOOOOOL DEL PSG!



Mbaye anota un 🐶 GOLAZO para adornar el título del PSG. #Ligue1 pic.twitter.com/fvq8Sw31dR — FOX (@somos_FOX) May 13, 2026

A una jornada de culminar la campaña, el PSG se corona en Francia y, en su último compromiso ante el Paris FC, Luis Enrique podría meter un cuadro alterno para el derbi parisino pensando en la final de la Champions League que será en unas semanas.

En caso de volver a ganar la Ligue 1 la siguiente temporada, el Paris Saint-Germain llegaría a 15 títulos en el torneo local de Francia. Además de que el conjunto de Luis Enrique sigue ampliando su historia en la Primera División al ser la institución más ganadora con 14 cetros actualmente.

En temas de competencia individual, Esteban Lepaul podría convertirse en el campeón de goleo de la Ligue 1, ya que el delantero del Stade Rennais lleva 20 tantos en la temporada y lidera la tabla. El segundo y tercer puesto es para Mason Greenwood y Joaquín Panichelli, ambos con 16 anotaciones.

DCO