¡Ya dénle el Puskas! Ousmane Dembélé hace un gol de otro planeta en triunfo de PSG sobre Lille (VIDEO)

Ousmane Dembélé marcó un descomunal gol en el triunfo del PSG sobre el Lille en la Ligue 1.

El francés Ousmane Dembélé, actual ganador del Balón de Oro y de The Best, hizo un gol que bien podría otorgarle el Premio Puskas en el triunfo de 3-0 del PSG sobre el Lille en duelo de la Jornada 18 de la Ligue 1.

El Mosquito hizo dos tantos en el encuentro celebrado en el Parque de los Príncipes, pero fue su segunda diana la que dejó anonadados a sus compañeros, a los jugadores del equipo rival y a la afición.

¡DENLE EL PUSKAS A DEMBÉLÉ!😍🔥😱



Van 16 días del año, y el francés ya hizo, sin duda, el mejor gol del 2026.#Ligue1 pic.twitter.com/o2gABwYk6M — FOX (@somos_FOX) January 16, 2026

Ousmane Dembélé recibió un pase de Désire Doué, hizo un recorte para quitarse la marca de dos defensas del Lille. Al ver adelantado al portero Berke Özer, definió con un globo, para hacer más espectacular el lance del guardameta. Dos zagueros más del conjunto local llegaron, pero no pudieron impedir la obra de arte del delantero de 28 años.

Ousmane Dembélé brilla en goleada del PSG

Ousmane Dembélé marcó su primer gol en el 3-0 del PSG sobre el Lille al minuto 13 para poner en ventaja al conjunto dirigido por el español Luis Enrique.

El flamante Balón de Oro definió con un potente disparo raso de zurda para abatir al cancerbero turco Berke Özer en el único gol de la primera mitad.

Lo mejor llegó en la parte complementaria, cuando al 64′ apareció Ousmane Dembélé con su gol de otro planeta para dejar a todos atónicos y sorprendidos por su majestuosa anotación, desde ya potencial ganadora del Puskas, el premio que se otorga al futbolista que hace el mejor gol del año.

Bradley Barcola selló la goleada del PSG sobre el Lille en el tiempo de compensación, luego de que al minuto 93 definió de zurda al recuperar un balón en un error en la salida del equipo visitante.

¿Cuántos goles lleva Ousmane Dembélé en la temporada?

Con su doblete contra el Lille, Ousmane Dembélé llegó a ocho goles con el PSG en la Temporada 2025-2026, en la que ha jugado 18 partidos en toda clase de competencias.

Dembouz ha hecho cinco dianas en la Ligue 1. Sus otras anotaciones han sido en Champions League, Copa de Francia y en la Supercopa de Francia.

Ousmane Dembélé y compañía afrontan la Temporada 2025-2026 como los actuales monarcas de la Champions League, justa en la que marchan en la tercera posición después de seis jornadas en la fase de liga.

EVG