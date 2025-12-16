Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí se llevan el FIFA The Best al mejor jugador del mundo; Conoce a todos los ganadores

Kylian Mbappé y Lamine Yamal se quedaron con las ganas de ser reconocidos como el mejor del año para la FIFA. El francés Ousmane Dembele fue elegido como el ganador del Premio The Best, cerrando un gran año tanto colectivo como individual.

Con el PSG ganó todo lo que jugó, con excepción del Mundial de Clubes. Fue determinante en la Champions League, la primera en la historia del cuadro francés, y en 2025 no hubo un jugador como él. El Mosquito es el mejor futbolista del planeta para los dos premios más prestigiosos a nivel individual; The Best y el Balón de Oro.

#TheBest FIFA Men's Player 2025: Ousmane Dembélé. 🏆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

En la rama femenil la ganadora del The Best fue la española Aitana Bonmatí, quien superó en las votaciones a sus compatriotas Alexia Putellas y Mariona Caldentey. Bonmatí se abre camino como una de las mejores de la historia. Meses atrás fue reconocida con el Balón de Oro Femenil.

Debido a su lesión, Aitana Bonmatí no pudo estar en Qatar para recibir el trofeo, pero la FIFA se lo llevó hasta Barcelona. “Gracias por darme el trofeo, soy muy afortunada. Es por todas las jugadoras, los entrenadores y fans. Muchas gracias”, comentó la jugadora.

Luis Enrique fue el ganador del Premio The Best al mejor entrenador de la FIFA. El estratega español no estuvo en la gala porque su equipo, el PSG, juega este miércoles la final de la Copa Intercontinental ante el Flamengo.

El mexicano Javier Aguirre, entrenador de la Selección Nacional, se quedó con las ganas de poder levantar el trofeo, pero esta entre los nominados es un gran honor para el Vasco.

Luis Enrique: #TheBest FIFA Men's Coach 2025! 👔 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

El mejor 11 del mundo de la FIFA

Gianluigi Donnarumma

Achraf Hakimi

Willian Pacho

Virgil Van Dijk

Nuno Mendes

Cole Palmer

Jude Bellingham

Vitinha

Pedri

Lamine Yamal

Ousmane Dembele

