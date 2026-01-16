Red Bull presenta un hermoso monoplaza con el que esperan recuperar la cima de la F1 en 2026

Este es el monoplaza de Red Bull para 2026 en la F1

Red Bull presentó el nuevo monoplaza que utilizarán en la campaña 2026 de la Fórmula 1 (F1). El coche tiene un diseño espectacular y que recuerda a uno de los coches del pasado con el que la escudería austriaca vivió uno de sus mejores momentos.

El bólido espera ser el que ayude a Max Verstappen y a Isack Hadjar a terminar entre los pilotos más rápidos, para que así Red Bull regrese a liderar el Campeonato de Constructores. De paso que el neerlandés pueda ser Campeón de Pilotos una vez más.

Red Bull Racing kick off our 2026 car launches in style 🤩#F1 @redbullracing pic.twitter.com/A9ZPCuHmaG — Formula 1 (@F1) January 16, 2026

Red Bull presentó su carro en un evento junto a Ford Racing en Detroit, Michigan. El coche tiene las nuevas normas y cambios que debe tener un monoplaza en 2026. Entre los cambios más significativos está el de el trabajo en conjunto entre Red Bull Powertrains y Ford para las unidades de potencia.

Este carro tiene una base predominante de un azul brillante al estilo Ford. Atrás quedó el acabado mate que la escudería austriaca había adoptado por los últimos años, colores que no gustaban a los aficionados. Este nuevo color recuerda a los monoplazas que Red Bull utilizó en sus primeros años en la F1 en 2005.

A Max Verstappen, quien se quedó cerca en 2025 de hacer una remontada histórica y ganar el título de la F1, le gustó el nuevo color del carro. El piloto neerlandés comentó que tiene un estilo más fresco.

“Antes que nada, todo el mundo está muy entusiasmado. Los colores han cambiado un poco. Está mucho mejor. Me gusta el brillo, el azul es mi color favorito. Me gusta el contorno del logo de Red Bull. Ha vuelto y es mucho más fresco”, comentó.

Sobre el desempeño en pisto la cosa fue diferente, pues el piloto cuatro veces campeón del mundo señaló que todavía le faltan ciertos detalles al coche y motor ha cambiado, siendo una incógnita su funcionamiento.

“Todavía hay muchas incógnitas con el motor y las dimensiones del coche han cambiado un poco. Para nosotros, los pilotos, al principio llevará algo de tiempo adaptarse, y los días de test serán importantes para sumar vueltas y optimizar todo lo posible. Siempre es mejor terminar de esa manera (2025) y todo el mundo está entusiasmado por comenzar un nuevo capítulo”, apuntó.

¿Cuándo inicia la temporada 2026 de la F1?

La temporada 2026 de la F1 inicia oficialmente el fin de semana del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Australia. Esta cita es la primera de 24 carreras por todo el mundo. La última cita del año es del 4 al 6 de diciembre con el Gran Premio de Abu Dhabi.

Este año lo arranca Lando Norris como el campeón reinante y McLaren como el equipo a vencer en los constructores. Además, será la temporada regreso de Checo Pérez y el debut de Cadillac.

