Checo Pérez lanza intimidante mensaje que pone a temblar a la F1

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez compartió imágenes de su primer día manejando el monoplaza que Cadillac utilizará en su temporada debut de la F1. El equipo estadounidense por primera vez vio a uno de sus carros correr en una pista de la máxima categoría del deporte motor y Checo lanzó un fuerte mensaje para el resto de los competidores.

“La historia comienza hoy para Cadillac F1. Primeras vueltas completadas. Orgulloso de este equipo y agradecido con cada una de las personas por todo el trabajo duro. ¡Vamos!”, dice el piloto mexicano en su cuenta de Instagram. Con este mensaje el tapatío dejó en claro que el equipo trabajará duro para la temporada.

Aunque ya se vieron las primeras fotos del monoplaza de Cadillac, no será hasta el 8 de febrero cuando la escudería estadounidense presente de manera oficial su carro al mundo. La nueva casa del piloto mexicano será de las últimas franquicias en develar su nueva “arma”.

TE RECOMENDAMOS: Futbol internacional Lionel Messi llegaría a una de las ligas más exóticas gracias a un viejo conocido

Checo regresa la F1 en 2026 luego de un año de ausencia en 2025. En 2024 el mexicano dejó de correr en Red Bull de manera anticipada, pero los pilotos que vivieron después de él no rindieron de la misma manera.

¿Cuándo inicia la temporada 2026 de la F1?

La temporada 2026 de la F1 inicia oficialmente el fin de semana del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Australia. Esta cita es la primera de 24 carreras por todo el mundo. La última cita del año es del 4 al 6 de diciembre con el Gran Premio de Abu Dhabi.

En la siguiente campaña, el piloto mexicano Checo Pérez utilizará el número 11, mismo que tuvo durante sus cuatro años con Red Bull. Después de un año de inactividad, el tapatío regresa a las pistas para competir de nuevo en la máxima categoría del deporte motor.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) hizo oficial los dorsales que cada uno de los volantes usará en la próxima campaña, en la que el corredor tapatío formará parte de la debutante Cadillac, donde será coequipero del también subcampeón mundial Valtteri Bottas, quien portará el 77.

aar