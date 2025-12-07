Checo Pérez se ‘burla’ de Red Bull y lanza un mensaje que incomoda a Max Verstappen; la nueva polémica de la F1

Las reacciones sobre el campeonato de Lando Norris en Fórmula 1 (F1) no se han hecho esperar, pero hay una en particular que está generando mucha controversia. En sus redes sociales, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez compartió una foto que parece un dardo directo para Red Bull.

Luego del título de Norris, el volante de Guadalajara ha estado activo en redes y compartió un meme que dice: “Quizás te traté demasiado duro”. Checo reposteó la imagen con la palabra: “Quizás”, acompañado por un emoji de una carita riendo.

¿Qué significa el meme que compartió Checo?

Este meme original hace referencia a que esta temporada de F1 el neerlandés Max Verstappen no tuvo un compañero que le ayudara a él o a Red Bull a conseguir los resultados esperados. También recordando que el equipo austriaco sacó al mexicano en 2024, dos años antes de que terminara su contrato

Es por eso que Pérez Mendoza compartió el meme y puso “Quizás”, por la forma en que Red Bull manejó su salida del equipo y la manera en la que terminó su pasó por la F1, antes de que se anunciara su llegada a Cadillac, escudería que debutará en la máxima categoría del deporte motor en 2026.

Checo Pérez felicita a Lando Norris

Sergio Pérez aprovechó sus redes también para felicitar a Lando Norris por conseguir su primer título de la F1. El británico se unió a una lista de ocho volantes que han levantado el título con McLaren, en donde están nombres como Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Niki Lauda y Alain Prost.

Norris se convirtió en el campeón del mundo 35 en la historia de la Fórmula 1, es el undécimo británico en coronarse en la máxima categoría del deporte motor y ahora es uno de los 17 que cuentan con un trofeo en sus vitrinas.

El ganador del Gran Premio de Abu Dabi, realizado en el Circuito Yas Marina fue el neerlandés Max Verstappen, quien no pudo defender de su corona y se quedó a nada de lograr su quinto título de la categoría. El podio lo completó Oscar Piastri en el segundo lugar.

Lando Norris terminó con 423 puntos. La diferencia con Max Verstappen fue de tan solo dos unidades, ya que el neerlandés sumó 421 puntos. La distancia fue nada, si contemplamos que el de Red Bull pudo ser el campeón de haber terminado empatados, ya que el criterio de desempate son las victorias en el año y en ese apartado el mejor fue Verstappen.

