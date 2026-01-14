¡Es bellísimo! Así es el primer monoplaza de Cadillac que usará Checo Pérez en su regreso a la F1 (FOTOS)

El regreso de la Fórmula 1 está cerca y la temporada que se avecina será un tanto especial para la afición mexicana por el regreso de Checo Pérez a la parrilla con la escudería debutante Cadillac. El nuevo equipo en el Gran Circo se alista para el comienzo de la pretemporada y presentaron el monoplaza que utilizarán sus dos pilotos durante la pretemporada.

Cadillac presentó a través de sus redes sociales el livery que Checo Pérez y Valtteri Bottas conducirán tanto en Barcelona como en Sakhir para continuar con su preparación de cara a la nueva temporada de F1. El diseño es bastante elegante al ser todo negro y con el logo del equipo atrás en color gris, además de que tiene un detalle bastante especial en todo el vehículo.

En la publicación que compartió Cadillac en sus redes sociales explicaron que “Este livery incluye los nombres de los miembros fundadores del equipo Cadillac Fórmula 1, tanto de Estados Unidos como del Reino Unido", un detalle que no pasa desapercibido en el monoplaza.

The countdown to the grid continues introducing the @CadillacF1 Testing Livery 👀 pic.twitter.com/hRc3pM8mDm — Cadillac (@Cadillac) January 13, 2026

¿Cuándo inicia la pretemporada de la F1?

Después de ver a Lando Norris ser campeón de la Fórmula 1 por primera vez en su carrera, la Fórmula 1 ya se prepara para regresar a la actividad con una nueva campaña, en donde volveremos a ver a Checo Pérez competir en el máximo circuito del automovilismo, pero ahora con la nueva escudería Cadillac.

El arranque de una nueva temporada en el Gran Circo se da con la pretemporada, la cual se llevará a cabo en Barcelona, España, y Sakhir, Baréin. Las primeras prácticas están programadas del 26 al 30 de enero en el país hispanohablante y después habrá dos etapas del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes en el territorio ubicado en Oriente Medio.

En estas fechas es donde se podrá ver el livery de Cadillac en la pista y a Checo Pérez por primera vez en un monoplaza de la escudería estadounidense, que buscará realizar un buen trabajo en su primera campaña en la Fórmula 1.

This is our Barcelona Shakedown livery. Here's what that means: pic.twitter.com/pkXBFvd0hy — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 13, 2026

¿Cuándo será el regreso de Checo Pérez y su primera carrera en la Fórmua 1?

Todo está listo para el inicio de la nueva temporada de la Fórmula 1, que se da con el inicio de la pretemporada, donde los 22 pilotos de la parrilla demostrarán sus habilidades al frente del volante y lo que sus monoplazas pueden hacer de cara a la nueva campaña.

Checo Pérez realizará su regreso al Gran Circo después de un año de inactividad en el automovilismo. Este esperado debut para la afición mexicana se dará el fin de semana del 6 al 8 de marzo, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Australia, la primera carrera del 2026 en la Fórmula 1.

Además, Cadillac utilizará el Super Bowl LX, el cual se juega el próximo 8 de febrero, para presentar el monoplaza que ocuparán sus dos pilotos en su debut dentro del máximo circuito del automovilismo, un mes antes del GP de Australia.

DCO