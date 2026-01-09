Estas son las fechas de presentación de los nuevos monoplazas de la F1 para 2026; ¿qué carro manejará Checo Pérez?

Se acerca el inicio de la Temporada 2026 de la F1 y con ello el momento en el que se presentarán los nuevos monoplazas de las distintas escuderías en el campeonato. Ya existen fechas oficiales para el lanzamiento de los coches y aquí te presentamos todos los detalles.

Esta campaña será el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1, pues competirá con Cadillac, que anuncia su carro el 8 de febrero, pero todavía no tiene nombre. La mayoría de los equipos solamente presentarán la decoración de sus monoplazas y podremos ver las modificaciones hasta el 26 de enero, cuando sean los primeros tests.

The dates for your diary are in! 🗓️



Not long to go now until launch season gets underway for 2026 😎#F1 pic.twitter.com/Ffsou30a5K — Formula 1 (@F1) January 9, 2026

El primer equipo en introducir su nueva arma es Red Bull, tanto de la plantilla principal como de RB. Por su parte McLaren, el equipo sensación de la F1 en 2025, ganador del mundial de constructores y de pilotos, será el último en presentar su monoplaza. El equipo de Woking comparte fecha de presentación con Aston martin.

Lanzamiento de los carros de F1 para 2026

Red Bull-15 de enero

RB-15 de enero

Haas-19 de enero

Audi-20 de enero

Mercedes-22 de enero

Ferrari-23 de enero

Alpine-23 de enero

Williams-3 de febrero

Cadillac-8 de febrero

McLaren-9 de febrero

Aston Martin-9 de febrero

¿Cuándo inicia la temporada 2026 de la F1?

La temporada 2026 de la F1 inicia oficialmente el fin de semana del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Australia. Esta cita es la primera de 24 carreras por todo el mundo. La última cita del año es del 4 al 6 de diciembre con el Gran Premio de Abu Dhabi.

The debut duo 🤩 pic.twitter.com/otVvSg1GWT — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) December 11, 2025

En la siguiente campaña, el piloto mexicano Checo Pérez utilizará el número 11, mismo que tuvo durante sus cuatro años con Red Bull. Después de un año de inactividad, el tapatío regresa a las pistas para competir de nuevo en la máxima categoría del deporte motor.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) hizo oficial los dorsales que cada uno de los volantes usará en la próxima campaña, en la que el corredor tapatío formará parte de la debutante Cadillac, donde será coequipero del también subcampeón mundial Valtteri Bottas, quien portará el 77.

