Max Verstappen se siente mal por la más grande leyenda de la F1; “me da pena... no es agradable de ver”

Terminó la temporada 2025 de la Fórmula 1 (F1), pero las polémicas siguen saliendo y ahora fue el turno de Max Verstappen de incendiar la máxima categoría del deporte motor con comentarios sobre quien es considerado la más grande leyenda del automovilismo.

La campaña para Ferrari fue decepcionante y Verstappen no dudó en hablar sobre el nivel que mostró Lewis Hamilton, así como la escudería italiana. El neerlandés comentó que le da pena ver al inglés corriendo como lo hizo en el año recién terminado.

“Evidentemente no ha sido una temporada agradable en Ferrari. Se siente en todas partes, especialmente por la radio. Honestamente, a mí también me da pena. ¿Va a retirarse? No lo sé. No se rinde, estará ahí. Pero no es agradable de ver”, indicó Mad Max para Viaplay.

Lewis Hamilton en el GP de Hungría de F1 con Ferrari ı Foto: AP

El cuatro veces campeón de la F1 con Red Bull no se atrevió a decir que Hamilton debería retirarse, pero de una forma dio a entender que se ha quedado un poco de más tiempo por su personalidad, aunque por sus logros tiene un poco de crédito.

“Depende un poco de la personalidad. Algunos se quedan más tiempo. También depende de tu nivel y de lo que hayas logrado en el pasado”, dijo Verstappen sobre el siete veces campeón de la F1.

Con 28 años de edad Max Verstappen tiene cuatro títulos de F1 en su palmarés. En 2025 estuvo cerca de ganar el campeonato por quinto año al hilo. El holandés tuvo una gran remontada y se quedó a dos puntos de Lando Norris, quien terminó por levantar el trofeo.

Lewis Hamilton por su parte tiene 40 años de edad y es considerado como uno de los mejores de la historia. Es, junto con Michael Schumacher, el máximo ganador de la F1 con siete títulos. Pero el último que ganó fue en 2020, justo antes que Verstappen ganara sus cuatro cetros.

Max Verstappen en la última carrera de la F1 ı Foto: AP

Verstappen y un cambio importante en la F1

Max Verstappen tuvo que despedirse del número 1 en su monoplaza, el cual portó durante tres años, desde el 2022, en el máximo circuito del automovilismo, pues con la victoria de Lando Norris en el Campeonato de Pilotos, el británico tomó la decisión de usar este dígito para la temporada 2026 del Gran Circo.

A pesar de que el volante neerlandés podía regresar a portar el 33, pues es el número que utilizó desde su debut en la Fórmula 1 con Red Bull, el tetracampeón del mundo habló con Daniel Ricciardo, su excompañero, y le pidió permiso para poder utilizar el 3 en su monoplaza en la siguiente campaña.

Los números de los pilotos en la Fórmula 1 no son una casualidad, pues ellos son los encargados de elegirlos, desde el 2 hasta el 99, pues el 1 está reservado para el vigente campeón, además de que el dígito que escojan desde su debut será el que porten en toda su carrera y, después de su retiro, ese número solo está reservado por dos años, por si vuelven a correr en el Gran Circo, como el ejemplo de Sergio Pérez.

aar