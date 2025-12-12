F1: Max Verstappen se rebela y se excluye del siguiente gran evento de la FIA

Terminó una movida temporada de Fórmula 1 y lo hizo con la victoria de Lando Norris en el Campeonato de Pilotos. El primer título del volante británico, quien recibirá su trofeo en la gala de la FIA, a la cual, de acuerdo a reportes, no asistirá el subcampeón Max Verstappen.

Según medios internacionales, Verstappen, quien terminó detrás de Norris en la temporada 2025 de la F1, no estará en la premiación de la FIA, en donde se le entregará el trofeo de campeón a Norris, lo que generó mucha polémica.

El título de la F1 en 2025 se definió en la última carrera. Norris llegaba con la necesidad de terminar en el podio para ganar. Culminó la campaña con 423 puntos y Max Verstappen sumó 421 unidades. Dos puntos fueron la diferencia para que el León Neerlandés no ganara el quinto título seguido de su carrera.

En caso de haber igualado en el campeonato, el exponente de Red Bull se habría coronado al ganar más citas en el año. Abu Dabi fue su octava victoria.

Tras del GP de Países Bajos, Oscar Piastri lideraba con 34 puntos de ventaja sobre Norris y Verstappen estaba 104 puntos detrás de los conductores de McLaren. El cierre de la temporada Verstappen sólo estaba a 12 puntos de Norris en la lucha por el cetro de la F1.

La actitud de Verstappen contrasta con lo que pasó en 2021, cuando Lewis Hamilton sí se presentó en la premiación, a pesar que perdió el título en la última carrera, que curiosamente también fue en Abu Dabi.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 inicia con el Gran Premio de Australia el fin de semana del 6 al 8 de marzo. Será la campaña debut para el GP de Madrid y de la escudería Cadillac, en donde pilotará el mexicano Sergio Checo Pérez.

Después de la cita en Melbourne, el Gran Circo se moverá por China, Japón, Bahréin y Arabia Saudita, para completar las primeras cinco carreras de la campaña entrante.

