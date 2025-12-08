Con Lando Norris, McLaren se corona en F1… 17 años después

Norris levanta el puño en señal del triunfo, después de ganar ayer el título.

El piloto británico Lando Norris ganó por primera vez el título de campeón del mundo de Fórmula 1 (F1), luego de terminar en tercer lugar del Gran Premio de Abu Dabi. El volante, a sus 26 años de edad, rompió con una racha de 17 temporadas sin que un piloto de McLaren conquistara la corona y de paso cortó el dominio de cuatro años de Max Verstappen.

LA TEMPORADA 2025 marcó la edición 75 de la Fórmula 1. La categoría se ha convertido en la más grande del deporte motor y ha entregado grandes momentos, además de encumbrar a leyendas del deporte. ı Foto: AP, Reuters y X

Un representante de McLaren no terminaba primero en el Campeonato de Pilotos de F1 desde el lejano 2008, cuando un joven Lewis Hamilton ganó el primero de sus siete títulos. La conquista de Norris es histórica porque es el campeón del mundo 35 del Gran Circo, es el undécimo británico en coronarse y ahora es uno de los 17 que cuentan con un trofeo en sus vitrinas.

Lando Norris terminó la temporada con 423 puntos y Max Verstappen sumó 421 unidades. Dos puntos fueron la diferencia para que el León Neerlandés no ganara el quinto título seguido de su carrera. En caso de haber igualado en el campeonato, el exponente de Red Bull se habría coronado al ganar más citas en el año. Abu Dabi fue su octava victoria.

NICO HÜLKENBERG debutó en la Fórmula 1 en 2010 y luego de 15 años de trayectoria consiguió su primer podio tras ser tercero en el Gran Premio de Gran Bretaña, hito que le costó 239 carreras conseguir. ı Foto: AP, Reuters y X

Norris no pudo contener las lágrimas después de la carrera y se vio conmovido en la pista. “Ha sido un camino largo, quiero agradecerle a mi equipo en McLaren, mis padres, mi mamá, mi papá, ellos son los que me apoyaron desde el inicio”, dijo en entrevista con F1. Después abrazó a sus padres.

Han sido ocho los pilotos que han ganado por lo menos una vez el Gran Circo con los colores del equipo papaya.

El primero de ellos fue Emerson Fittipaldi en 1974. La lista la completan James Hunt, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Häkkinen, Lewis Hamilton y Lando Norris.

CHRISTIAN HORNER, director general y jefe del equipo de Red Bull Racing, quedó fuera de la escudería austriaca tras dos décadas al frente que incluyeron tensiones con el piloto mexicano Sergio Checo Pérez. ı Foto: AP, Reuters y X

“Nueve años con McLaren, hemos pasado por cosas muy difíciles y otras maravillosas. Para mí poderles dar algo de regreso, el primer campeón en muchos años, estoy orgulloso de mi equipo”, dijo Lando Norris para agradecer a McLaren por la temporada.

El ganador del GP realizado en el Circuito Yas Marina fue el neerlandés Max MCLAREN cuenta con 10 títulos del Campeonato de Constructores, los cuales ha conseguido en 1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 2024 y 2025.

EN LA RECTA FINAL del año calendario se anunció que Cadillac llega como nueva escudería para 2026 y uno de los pilotos será el mexicano Sergio Checo Pérez. El tapatío será acompañado por Valtteri Bottas. ı Foto: AP, Reuters y X

Verstappen, quien no pudo defender su corona. El podio lo completó Oscar Piastri en el segundo lugar y dejó escapar, por errores propios y de su equipo, lo que parecía un título seguro.

Mad Max fue dominante todo el fin de semana en la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Tuvo un impresionante regreso después del parón de verano.

Tras del GP de Países Bajos, Oscar Piastri lideraba con 34 puntos de ventaja sobre Norris y Verstappen estaba 104 puntos detrás de los conductores de McLaren.

El cierre de la temporada Verstappen sólo estaba a 12 puntos de Norris en la lucha por el cetro de la F1. Mad Max es considerado como uno de los mejores pilotos de toda la historia, cuarto en la lista de los más ganadores de todos los tiempos (4), detrás de Juan Manuel Fangio (5), así como de Hamilton y Michael Schumacher, quienes tienen 7 coronas en casa.

LANDO NORRIS y Oscar Piastri fueron descalificados del Gran Premio de Las Vegas, lo que dio pie al triple enfrentamiento con Max Verstappen en Abu Dabi para conocer al campeón de la F1, título que se llevó Norris. ı Foto: AP, Reuters y X

Con 28 años de edad, Verstappen también es el tercero en victorias en la Fórmula 1, detrás de Schumacher (91) y Hamilton (105). El de Red Bull tiene 127 podios y 48 pole, números impresionantes, pero que no asustaron a Norris, quien no dejó de pensar en el triunfo, sabedor que sólo tenía que terminar en el podio en Abu Dabi.

“No puedes no pensar en el título, pero era una carrera larga, todo puede pasar.

En las últimas dos o tres vueltas fue más tranquilo, tuvimos que pelear mucho con Max, pero estoy feliz”, apuntó.

Max Verstappen empezó desde la pole, pero fue una carrera en donde la punta cambió constantemente de dueño.

El conductor de Red Bull recapturó el liderato en la vuelta 41. El neerlandés superó a Piastri, quien después de ser adelantado ingresó a pits para un cambio de neumáticos. La intención y estrategia del conductor del equipo papaya era sólo hacer una parada en boxes y de ahí intentar competir. Le alcanzó para ser segundo del día.

Con 15 vueltas para el final de la cita, la diferencia entre el líder Max Verstappen y el segundo lugar Oscar Piastri era de poco más de 24 segundos. Sin embargo, la batalla por la victoria pasaba a segundo plano pues Lando Norris, con el tercer lugar del podio, era el virtual campeón de F1.

Para la vuelta 30 el líder de la carrera era Oscar Piastri, quien no dejó de pelear para conseguir el título. Pese a que el australiano estaba en la punta de la competencia, no era suficiente para obtener el trofeo.

En el giro 32 se informó que Yuki Tsunoda recibió una penalización de cinco segundos por moverse dos veces en la defensa ante Norris. El castigo sorprendió al volante japonés, quien estaba tratando, a sus alcances, de ayudarle a su coequipero Max Verstappen a defender la corona de Fórmula 1.

