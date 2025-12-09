Hamilton vive su peor año en F1 y con Ferrari

El volante en una conferencia de prensa durante la temporada

Lewis Hamilton vivió su peor año dentro de la Fórmula 1 después de cambiar a Mercedes para vestir los colores de Ferrari resultó siendo una pesadilla para el británico en su primera temporada con el Cavallino Rampante.

El volante de 40 años buscaba su octavo título de la Fórmula 1 en esta temporada, pero fracasó rotundamente y ni siquiera logró subir al podio en uno de los 24 Grandes Premios en toda la campaña.

Las cosas se volvieron tan frustrantes que en un momento Hamilton sugirió que Ferrari debería reemplazarlo con otro piloto. El volante australiano Jack Brabham tenía 40 años cuando ganó el título de F1 en 1966, pero Hamilton quedó muy lejos de igualar esa hazaña.

Hamilton ganó la carrera sprint en China en marzo, pero su mejor posición en las 24 fechas de la temporada fue un cuarto lugar. No logró ninguna pole y se ubicó en un decepcionante sexto lugar en la clasificación general de la F1, a una considerable distancia de 86 puntos detrás de su compañero de equipo Charles Leclerc, quien fue quinto.

Lamentablemente para la ex estrella de Mercedes, solo ha podido ganar apenas dos carreras de F1 en las últimas cuatro temporadas. Esta campaña su frustración se hizo evidente por momentos con breves intercambios por radio con el ingeniero de carreras de Ferrari, Ricciardo Adami. Lewis Hamilton le dijo sarcásticamente que “se tomara un descanso para tomar té” durante el Gran Premio de Miami en mayo.

“Soy un inútil, absolutamente inútil”, dijo Hamilton en una entrevista con Sky Sports después de una decepcionante sesión de clasificación en el GP de Hungría a principios de agosto. “El equipo no tiene problema. Has visto que (Leclerc) está en la pole. Así que probablemente necesiten cambiar de piloto”.

Lewis Hamilton demostró que “realmente quiero concentrarme en volver a disfrutar. Me uní al equipo con el que siempre soñé conducir”.

Pero Hamilton continuó hundiéndose más. Cometió errores poco comunes para un piloto que posee récords de la F1, con 105 victorias y 104 pole positions. Fue eliminado de la Q1 en las últimas tres carreras y no logró clasificarse entre los 10 primeros en cuatro carreras consecutivas.

También se estrelló en la tercera práctica del Gran Premio de Abu Dabi, que cerró la temporada el fin de semana pasado, debido a un error del piloto. Perdió el control de la parte trasera del coche y se deslizó contra las barreras.

En julio, se clasificó en el 16mo puesto en el Gran Premio de Bélgica después de que su mejor tiempo de vuelta fuera anulado por salirse de la pista. Un día antes fue 18vo en la clasificación para el sprint tras un trompo.

Sin embargo, a principios de esa misma semana, Hamilton había hablado con determinación y autoridad. Describió haber mantenido conversaciones “cruciales” con los líderes de Ferrari para exigir mejoras.

“He estado en varias reuniones con John (Elkann, presidente de Ferrari), Benedetto (Vigna, CEO) y Fred (Frédéric Vasseur, director del equipo)”, dijo Hamilton en Spa-Francorchamps.

Hamilton terminó séptimo en Spa, 12do en Hungría y no terminó la siguiente carrera en los Países Bajos. No pudo completar la carrera en Brasil el mes pasado, seguido de un octavo, 12do y octavo lugar para terminar la temporada.

Hamilton calificó el fin de semana en Sao Paulo como una “pesadilla” mientras que Leclerc no estaba “contento” con su auto “muy lento”. Leclerc tampoco ganó esta temporada. Pero el piloto de Mónaco venció a Hamilton por 7-0 en podios y quedó muy por delante en la clasificación.

Después del GP de Brasil, un Elkann preocupado les dijo a ambos pilotos que “se concentraran en conducir y hablaran menos”. En el siguiente premio, Hamilton registró su peor actuación en una clasificación al quedar último. “Me siento terrible. Terrible”, dijo Lewis Hamilton.

Después del Gran Premio de Abu Dhabi, donde su compatriota británico Lando Norris se adjudicó su primer título de F1, Hamilton prometió seguir luchando.

“Ha sido una temporada difícil, pero la amabilidad y el arduo trabajo de todos en Ferrari significan mucho para mí”, dijo Hamilton. “Estoy con el equipo y sé que tenemos mejores tiempos por delante”.

