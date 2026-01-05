Checo Pérez sorprende y afirma que vivió su ”peor trabajo” con Red Bull por una razón de peso

El piloto tapatío Sergio Checo Pérez, quien este año regresa a la Fórmula 1 (F1), aseguró que el peor trabajo que puede tener alguien en el serial es ser coequipero del neerlandés Max Verstappen, con quien estuvo cuatro años en la escudería Red Bull, con la que corrió del 2021 al 2024.

En entrevista para Cracks Podcast de Oso Trava, Pérez Mendoza afirmó que ser compañero del tetracampeón mundial es complicado, pero que no se compara con la presión que él vivió durante las cuatro temporadas en las que compartió equipo con Mad Max.

“Estaba en el mejor equipo, un equipo complicado, porque ser compañero de Max en Red Bull es muy difícil, pero ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula 1, pero muy lejos”, sentenció al respecto Checo Pérez.

Checo Pérez afirma que en Red Bull todo giraba en torno a Max Verstappen

Checo Pérez afirmó que desde que fichó con Red Bull tenía claro que el proyecto giraba en torno a Max Verstappen, pues así se lo hizo saber Christian Horner, exdirector deportivo de la escudería austriaca.

“Yo sabía a lo que llegaba, este proyecto está hecho para Max. Yo cuando me siento la primera vez con Christian (Horner) me dice, mira, nosotros vamos a correr con dos coches porque tenemos que correr con dos coches, pero este proyecto ha sido creado para Max”, comentó el tapatío, quien a partir de la F1 2026 correrá con la debutante Cadillac.

Checo Pérez aseguró que era más veloz que Max Verstappen en el simulador, pero que en cada carrera las indicaciones eran muy claras en cuanto a que las mejoras estaban hechas para beneficio del volante neerlandés.

“Cuando llegan las mejoras ya hay una dirección muy clara en la que se tiene que ir el equipo y ahí es cuando yo empiezo a tener problemas porque ya el coche ya no sé qué me va a hacer en la curva, ya estoy pensando en no chocar, empiezan los choques, empiezan los accidentes, no tienes el control al 100 por ciento”, profundizó el mexicano.

¿Cuál fue la mejor temporada de Checo Pérez con Red Bull?

Checo Pérez tuvo su mejor campaña con Red Bull en el 2023, año en el que se convirtió en el primer mexicano en ser subcampeón del mundo en la Fórmula 1.

En aquella temporada, el de Guadalajara cosechó 285 puntos y se subió al podio en nueve carreras, de las cuales ganó las que se celebraron en Arabia Saudita y Azerbaiyán.

El inicio de Checo Pérez en la campaña del 2024 invitó a pensar que eran grandes las posibilidades de repetir el subcampeonato, pero la segunda mitad del año fue un calvario para el jalisciense, lo que derivó en su salida del equipo al culminar la temporada.

EVG