Checo Pérez recibe al 2026 con un mensaje que emociona a todos sus fans

El piloto tapatío Sergio Checo Pérez recibió el 2026 con un corto, pero contundente mensaje que emocionó a sus fans, pues este año regresa a la Fórmula 1 y lo hará con Cadillac, escudería con la que firmó para retomar su carrera en el Gran Circo luego de que en el 2025 no corrió tras haberse ido de Red Bull.

“2025 sabático te fuiste muy rápido 😅✅ Vamos por un gran 2026 👊👍“, fue el corto texto que el volante jalisciense compartió en su cuenta de Instagram, mensaje que acompañó de una serie de fotografías en las cuales mostró lo bien que la pasó en compañía de su familia durante los últimos 12 meses en los que estuvo fuera de las pistas.

Las reacciones de los fans de Checo Pérez tras este mensaje no se hicieron esperar, por lo que la publicación se llenó de likes y comentarios de apoyo hacia el piloto de 35 años de edad, quien en el 2026 vivirá su decimoquinta campaña en la Fórmula 1.

¿Cuándo debuta Checo Pérez con Cadillac en la F1 2026?

Checo Pérez correrá de manera oficial por primera vez con Cadillac el próximo 5 de marzo, cuando se lleven a cabo las primeras prácticas del Gran Premio de Australia, carrera con la que se pondrá en marcha la Fórmula 1 2026.

La carrera en el Circuito de Albert Park, en Melbourne, se llevará a cabo el sábado 7 de marzo. En Australia será domingo, pero debido a la diferencia de horas es que en México la cita será la noche del sábado.

También será el primer Gran Premio que Valtteri Bottas corra con Cadillac, pues el finlandés es el coequipero de Checo Pérez en la debutante escudería estadounidense.

¿Cuántos Grandes Premios de F1 ha corrido Checo Pérez?

Desde que debutó en la Fórmula 1 en la temporada del 2011 con Sauber, Checo Pérez ha tenido participación en 281 carreras de 285 posibles.

El Gran Premio de Abu Dabi de la temporada del 2024 fue el último que el mexicano corrió con Red Bull y por ende en la categoría reina del automovilismo.

Un mes antes de que debute con Cadillac se presentará el monoplaza con el que Checo Pérez correrá en la F1 2026. La revelación se hará durante la celebración del Super Bowl LX de la NFL, programado para el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

EVG