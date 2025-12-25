Sergio Pérez manda emotivo mensaje de navidad a sus fans y pide un increíble deseo que pocos pueden creer

Sergio Pérez aprovechó las fechas decembrinas para mandar un mensaje a todos sus fanáticos, en el que desea una feliz Navidad a todos, además de que pidió un hermoso deseo que la afición del automovilismo aplaudió por su petición.

“Les deseo una muy feliz Navidad a todos. Y quiero pedir en especial por todos aquellos que van a pasar una Navidad difícil; que Dios les traiga mucha paz. Dios los bendiga siempre y que santa les traiga muchos regalos a todos”, escribió el piloto mexicano en su cuenta de X.

Sergio Pérez pidió por todas las personas que fueran a pasar una Navidad difícil este 2025, además de que Dios les diera mucha paz, además de pedirles muchos regalos a Santa Claus para todos sus aficionados.

Les deseo una muy feliz navidad a todos.



Y quiero pedir en especial por todos aquellos que van a pasar una navidad difícil, que Dios les traiga mucha paz.



Dios los bendiga siempre y que santa les traiga muchos regalos a todos. — Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 25, 2025

¿Cuándo debuta Sergio Pérez en la Fórmula 1 con Cadillac?

Sergio Pérez realizará su regreso triunfal a la Fórmula 1 con la escudería de Cadillac. El mexicano tendrá una nueva oportunidad en la máxima categoría del automovilismo para demostrar de lo que está hecho y en una de esas conseguir varios podios en su regreso al Gran Circo.

El ‘Ministro de Defensa’ ya se prepara para la siguiente temporada en la Fórmula 1; será del 6 al 8 de marzo del siguiente año cuando el volante mexicano vuelva a las pistas para disputar una carrera dentro de la máxima categoría del automovilismo.

La primera carrera de la siguiente temporada y el debut de Checo Pérez en la Fórmula 1 será en Melbourne, donde se disputará el Gran Premio de Australia, la primera parada de la campaña y donde también los aficionados podrán ver los nuevos cambios en el deporte motor.

The livery is set. See you Super Bowl Sunday 👀



Mark your calendars 🔗 https://t.co/8AvMbPRebR pic.twitter.com/v4OhtpzG5k — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) December 3, 2025

¿Cuándo volverá Sergio Pérez a México para el Gran Premio en el AHH?

Sergio Pérez ya se prepara para la siguiente temporada de la Fórmula 1, pero algo que ya espera la afición mexicana a la máxima categoría del automovilismo es el regreso del ‘Ministro de Defensa’ al Autódromo Hermanos Rodríguez.

El oriundo de Guadalajara, Jalisco, será la estrella a seguir cuando la máxima categoría del automovilismo aterrice en nuestro país, pues lo que esperan los fanáticos de Checo Pérez es ver al piloto mexicano en lo más alto del podio en el Foro Sol.

El Gran Premio de la Ciudad de México se disputará del 30 de octubre al 1 de noviembre, aunque esta vez será diferente, pues en lugar de 20 pilotos, la carrera será disputada por 22 volantes, por la llegada de Cadillac a la parrilla de la Fórmula 1.

