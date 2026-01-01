Chelsea comienza el año sin entrenador; Enzo Maresca se va tras sólo un triunfo en últimos siete juegos

Chelsea inició el 2026 sin director técnico, después de que Enzo Maresca dejara su puesto como director técnico debido al deterioro con la directiva del club de la Premier League, pues los Blues solamente ganaron uno de sus últimos siete partidos en el torneo doméstico, lo que los tiene en el quinto sitio, muy lejos del líder Arsenal.

El entrenador italiano estaba a mitad de su segundo año al mando del conjunto inglés, al que guió a la conquista de los títulos de la Conference League y el Mundial de Clubes en su primera temporada. El equipo inglés no informó detalles acerca del sucesor de Maresca.

Sin embargo, el equipo ha pasado por unos meses turbulentos: Chelsea ha ganado solo uno de sus últimos siete partidos de la Premier League, cayendo al quinto lugar. Maresca expresó públicamente su descontento por la falta de apoyo en el club en una conferencia de prensa posterior al partido del 13 de diciembre, cuando dijo que acababa de experimentar sus “peores” 48 horas con el Chelsea.

Chelsea le da las gracias a Enzo Maresca

“Con objetivos clave aún por jugar en cuatro competencias, incluida la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de encarrilar la temporada”, indicó el Chelsea en un comunicado en el que informó la salida del estratega italiano.

El equipo dijo que sus logros bajo Enzo Maresca “seguirán siendo una parte importante de la historia reciente del club, y le agradecemos por sus contribuciones al club”.

El Chelsea avanzó a las semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra, donde enfrentará al Arsenal en una serie de ida y vuelta. El 10 de enero comienza su campaña en la FA Cup ante el Charlton de la Segunda División. En la Champions League, los Blues están en el decimotercer puesto en la liga de 36 equipos, a dos puntos de los ocho lugares de clasificación automática con dos rondas restantes.

Chelsea busca a su quinto entrenador desde el 2022

Chelsea busca un quinto entrenador a tiempo completo desde que un grupo de inversores estadounidenses, encabezados por Todd Boehly, adquirieron al club en mayo del 2022.

En esos tres años y medio, Chelsea ha gastado cientos de millones de libras (dólares) en lo que desde fuera parecía un intento caótico de fichar jugadores para renovar su plantilla. Ahora tiene uno de los planteles más jóvenes y talentosos de la liga inglesa, con estrellas como Cole Palmer, Enzo Fernández y Estevao, pero los entrenadores han tenido dificultades para lograr que los jugadores se integren como equipo después de tantos cambios.

De todos los timoneles que han dirigido a Chelsea en ese periodo (entre ellos Thomas Tuchel y Mauricio Pochettino, los actuales entrenadores de Inglaterra y Estados Unidos, respectivamente), Enzo Maresca parecía haber manejado el caos de la mejor manera.

Sin embargo, según se informa, no se sentía apreciado dadas las difíciles condiciones de trabajo y, según la BBC, recientemente cambió de agente. Hace unas semanas, los medios en Inglaterra vincularon a Maresca con un posible traslado al Manchester City (donde trabajó brevemente bajo Pep Guardiola) en caso de que Guardiola eventualmente dejara a los Citizens, aunque Maresca minimizó los informes.

Los resultados de Chelsea han empeorado desde la victoria por 3-0 sobre el Barcelona en la Champions League en noviembre.

La única victoria del equipo en la Premier League en el último mes fue sobre el Everton. Ha empatado con el Arsenal, Newcastle y Bournemouth (dos veces) y perdido ante Leeds y Aston Villa.

El próximo partido del Chelsea es el domingo 4 de enero contra el Manchester City, que ocupa el segundo lugar.

