¿Te acuerdas de Ulises Dávila? De ser una promesa del Chelsea a estar en la cárcel; ¿Qué pasó con el mexicano?

Un futbolista que militó en las Chivas y fue parte de la Selección Mexicana en su momento acaba de declararse culpable de un terrible delito; además, lo realizado por el futbolista terminó afectando a terceros y ahora está a la espera de su sentencia final.

Ulises Dávila formó parte del Rebaño Sagrado hace algunos años y disputó un partido de Copa Libertadores con el conjunto de Guadalajara; lamentablemente, él mismo se declaró culpable por el delito de amaño de partidos en su último equipo.

Con información de Récord, el exjugador de la Selección Mexicana fue acusado por este delito, ya que provocaba amonestaciones intencionales en algunos partidos para él poder obtener ganancias de eso; sin embargo, eso no solo ocurrió una vez, fueron repetidas veces en las que varios jugadores del Macarthur FC vieron la tarjeta amarilla y tenía que ver con Ulises Dávila.

Reporta @AleagueHub que Ulises Dávila 🇲🇽 (33) fue arrestado este viernes en Sídney Australia 🇦🇺 debido a la manipulación de tarjetas amarillas en partidos disputados con su club (Macarthur FC) entre el 24 de noviembre y el 9 de diciembre del 2023. Finalmente, la policía… pic.twitter.com/4mx4eXm4w8 — Julio Rodríguez (@julioordz10) May 17, 2024

Ulises Dávila está a la espera de su sentencia final

A pesar de declararse culpable por amaño de partidos en el Macarthur FC, Ulises Dávila se encuentra en libertad bajo fianza, aunque tiene que asistir cada semana con las autoridades de Maroubra y será el próximo 19 de diciembre cuando el mexicano conozca su sentencia final.

Aún se desconoce cuál podría ser el castigo por amañar partidos en el futbol profesional de Australia, donde se encuentra el Macarthur FC, último equipo en el que militó el exjugador de las Chivas.

Ulises Dávila fue atrapado y descubierto porque dos jugadores del club australiano dieron a conocer a las autoridades de su participación en el amaño de partidos, aunque dieron a conocer que el mexicano era la cabeza de este esquema, así que el Macarthur FC decidió terminar con el contrato de los tres futbolistas.

📸✨ awards night…

player of the season 🙏🏼 ⚽️ 🐂 pic.twitter.com/tDx8oKRSHN — ulises davila (@uli_davila) May 2, 2024

¿Cuánto dinero recibía Ulises Dávila por el amaño de partidos?

Como se mencionó, Ulises Dávila ganaba dinero por las tarjetas amarillas que le sacaban a sus compañeros y a él en varios partidos, pero en uno de esos encuentros el mexicano se llevó una fuerte cantidad de dinero.

Dávila jugaba en Australia y durante un compromiso de la A-League cuatro jugadores del Macarthur FC vieron la tarjeta preventiva después de un intercambio de gritos y empujones en el campo; por esa situación, el exjugador del Chelsea se llevó 200 mil dólares.

Este amaño de partidos ocurrió entre el 24 de noviembre y el 9 de diciembre del 2023, pero tras casi dos años de investigación, el futbolista mexicano se declaró culpable y está a la espera de su sentencia final.

DCO