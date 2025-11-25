Chelsea le propina su segunda derrota al Barcelona en Champions League por goleada

El Chelsea llegó a tres victorias en la actual temporada y el Barcelona sufre su segunda derrota de la campaña, después de visitar Stamford Bridge y caer ante los Blues por marcador de 3-0 tras 90 minutos en Inglaterra.

Los pupilos de Enzo Maresca aprovecharon la localía ante los blaugranas y también la ausencia de Pedri González para hacerse dueños del medio campo en casi todo el partido. La primera anotación del cotejo llegó después de dos goles anulados para los locales.

El encargado de anotar los dos tantos fue Enzo Fernández; sin embargo, el argentino se encontraba en posición adelantada antes de que el balón fuera contactado por su compañero. Aun así, el Chelsea no dejó de tocar la puerta de Joan García hasta que llegó la anotación.

¡Goooool del Chelsea!



La tercera fue la vencida y Jules Koundé empujó el balón en propia puerta, para abrir el marcador.@MajolaB@ChelseaFC 1-0 @FCBarcelona pic.twitter.com/x1GdWovwKC — TNT Sports México (@tntsportsmex) November 25, 2025

Fue al minuto 27 de tiempo corrido, cuando Marc Cucurella recibió un pase entre líneas, el catalán llegó a línea de fondo y mando un centro raso retrasado a la zona de Pedro Neto, el portugués remató la esférica pero el balón quedó en los pies de Ferran Torres, sin embargo Jules Koundé perdió de vista la pelota y terminó anotando en propia puerta.

El equipo de Hansi Flick no conseguía salir con el balón controlado de su campo y perdían la esférica al dividir la número cinco, mientras que el Chelsea intentaba presionar a los culés en busca de algún error de la defensa para aumentar la ventaja.

Antes de terminar la primera parte del partido, Ronald Araújo volvió a comprometer al Barcelona en un partido importante en Champions League, pues con una tarjeta amarilla encima, el defensa uruguayo cometió una falta a Marc Cucurella, cuando el lateral del Chelsea se encontraba al ataque en el campo de los blaugranas, ganándose la expulsión y dejando a los blaugranas con 10 en el campo.

¡ESTEVAOOOOOO!



Golazo de la joya brasileña para poner el segundo y encaminar el triunfo Blue.@MajolaB@ChelseaFC 2-0 @FCBarcelona pic.twitter.com/qkpQJPHgkL — TNT Sports México (@tntsportsmex) November 25, 2025

Como era de esperarse, el Chelsea aprovechó la expulsión de Araújo para apretar al Barcelona y encerrarlos en su propio campo. Antes de su segunda anotación, uno de los abanderados volvió a ahogar el grito de gol de la afición para anularle un gol a los locales por tercera ocasión.

Pero eso no se quedaría así, pues al minuto 55 de tiempo corrido, Estevao tomó la pelota, logró quitarse a Pau Cubarsí dentro del área, mantener la posesión sobre Alejandro Baldé y con un remate de pierna derecha mandó a guardar la pelota para el segundo tanto de la noche.

Para cerrar el partido y humillar al Barcelona, Liam Delap entró solo al área para recibir un pase por parte de Enzo Fernández y definir con el arco abierto, aunque de primera instancia el gol fue anulado y después de la revisión del VAR se dio como buena la anotación.

DCO