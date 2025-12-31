Canelo Álvarez contra la espada y la pared para tomar una decisión que podría cambiar el rumbo de su carrera

Saúl ‘Canelo’ Álvarez tuvo un pésimo rendimiento en su última pelea del 2025, la cual terminó perdiendo terriblemente ante Terence Crawford en la ciudad de Las Vegas, dejando ir todos sus cinturones del peso supermediano, aunque para el 2026 el boxeador mexicano tendrá que tomar una decisión que puede cambiar el rumbo de su carrera.

Aunque el pugilista mexicano se encuentra recuperándose de una lesión en el codo, aún tiene la posibilidad de recuperar uno de sus títulos que perdió ante Terence Crawford, una oportunidad de oro para el oriundo de Guadalajara, Jalisco, tras el anuncio del retiro del boxeador estadounidense antes de terminar el 2025.

Esta es la decisión que tiene que tomar el Canelo Álvarez para el 2026

El ‘Canelo’ Álvarez perdió todos sus cinturones del peso supermediano tras perder su pelea ante Terence Crawford en Estados Unidos, pero después del retiro del boxeador estadounidense, el nacido en Guadalajara, Jalisco, tiene la oportunidad para recuperar uno de los cetros.

La Federación Internacional del Boxeo (FIB) acaba de iniciar el proceso para definir la pelea que entregue el título de esa categoría, así que invitaron a Saúl Álvarez y al cubano Osleys Iglesias a negociar la pelea y tienen como límite hasta el 3 de enero del 2026 para definir cuándo se llevará a cabo.

Esta pelea será por el cinturón del peso supermediano, el cual quedó vacante tras el retiro de Crawford; es por eso que el mexicano definirá, junto a su rival, los términos para definir al nuevo campeón de esta categoría de la FIB. Si esto no ocurre, la Federación llamará a los siguientes clasificados para definir al campeón.

¿Cuándo volverá el Canelo Álvarez a la acción en el ring?

Saúl Álvarez está recuperándose de una lesión en el codo tras su pelea ante Terence Crawford, así que su regreso a los cuadriláteros tendrá que esperar, pues Turki Alalshikh tenía pensado que el mexicano peleara en mayo del 2026.

Sin embargo, el regreso del ‘Canelo’ Álvarez al ring podría ser hasta septiembre del siguiente año, en lo que el mexicano se recupera al 100 por ciento de la lesión y completa su rehabilitación del codo.

Después de perder los cinturones del peso supermediano, Saúl Álvarez tendrá la oportunidad de recuperar uno de ellos si llega a un acuerdo con el cubano Osleys Iglesias para enfrentarse y definir al nuevo campeón de esta categoría de la FIB.

