¿Canelo Álvarez se incorpora a AAA? El boxeador tiene sorpresiva aparición en Guerra de Titanes (VIDEO)

El tapatío Saúl ‘Canelo’ Álvarez sorprendió a propios y extraños al aparecer este sábado en Guerra de Titanes, el último evento de AAA en el 2025, donde apareció con la máscara de La Parka entre el público que se dio cita a la Arena Guadalajara, donde se llevó a cabo la función.

Luego de que Octagón Jr. y La Parka salieron con los brazos en alto en la lucha de cuatro equipos, ambos tuvieron un gesto con un pequeño que llevaba la máscara de la calaca. Después de que devolvieron al niño al público, apareció un sujeto enmascarado que resultó ser precisamente el pugilista jalisciense.

El ‘Canelo’ Álvarez llevó a su hijo a Guerra de Titanes, aprovechando que el evento de AAA se llevó a cabo precisamente en su ciudad natal.

El público se rinde ante el Canelo Álvarez

Los aficionados que se dieron cita a la Arena Guadalajara reaccionaron con emoción ante la presencia del ‘Canelo’ Álvarez, a quien le dedicaron unos aplausos.

Después de la aparición del campeón mundial hubo un corte comercial, pero al regreso del mismo ya no se vio en las pantallas al pugilista, quien se cree que fue enviado a una zona más exclusiva del recinto.

¿Por qué estuvo el Canelo Álvarez en el evento de AAA?

Se piensa que el Canelo Álvarez fue a Guerra de Titanes no solamente porque el evento se realizó en Guadalajara, sino que también acudió debido a la alianza de AAA con la WWE.

La empresa estadounidense estuvo a cargo de la promoción de la pelea de tapatío contra Terence Crawford en septiembre de este año debido a la alianza existente con TKO. No sería raro que el boxeador mexicano haga acto de presencia en eventuales eventos de la WWE, que en abril de este año adquirió a la AAA.

