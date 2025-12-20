¡Encuentro de leyendas! Bad Bunny convive con ídolo de la lucha libre previo a uno de sus conciertos (VIDEO)

Bad Bunny convivió con el luchador Ricky Banderas momentos antes de uno de sus conciertos en CDMX.

Ricky Banderas, uno de los más grandes referentes de la lucha libre en Puerto Rico, convivió con su compatriota Bad Bunny momentos antes de uno de los conciertos del cantante en el Estadio GNP Seguros, en un momento que quedó inmortalizado tras ser grabado en el backstage.

En un clip que circula en redes sociales se observa al esteta y al exitoso compositor de 31 años de edad intercambiando unas palabras para posteriormente darse un cálido abrazo, en una clara muestra de la mutua admiración entre ambos.

“Bienvenido al mundo de El Mesías 2025. Gracias, Benito (Bad Bunny). Aquí está la pura crema de la crema”, fue el mensaje con el que Ricky Banderas acompañó la publicación de su video con Bad Bunny, con quien también se tomó la famoso foto del recuerdo, que de igual manera presumió en sus redes sociales.

¿Quién es Ricky Banderas, el luchador que convivió con Bad Bunny?

Gilbert Cosme Ramírez, mejor conocido como Ricky Banderas, es un luchador puertorriqueño que nació el 25 de mayo de 1975 en el municipio de Bayamón.

El Patriota comenzó su carrera como gladiador en 1997 en un circuito independiente. Posteriormente se fue a México, donde ingresó a un proyecto auspiciado por la World Wrestling Federation.

Pero donde este luchador dio el salto a la fama fue en la IWA, donde utilizó el mote de El Patriota Ricky Banderas, tomando este nombre por la fusión de los nombres del cantante Ricky Martín y del actor Antonio Banderas.

Actualmente, Ricky Banderas vive su tercera etapa en AAA, a donde volvió en el 2024. Ya había estado en la Tres Veces Estelar en los periodos 2006-2007 y 2008-2018.

¿En qué otras empresas ha estado Ricky Banderas?

A lo largo de su carrera como luchador, Ricky Banderas ha formado parte de varias compañías, entre ellas el Consejo Mundial de Lucha Libre, donde estuvo en el 2018.

El Mesías también estuvo en Wrestling Society X, Total Nonsop Action Wrestling, World Wrestling Council, International Wrestling Association, World Wrestling League, Lucha Underground y Major League Wrestling.

Entre los logros de Ricky Banderas como luchador, destacan cuatro Megacampeonatos de AAA y un Campeonato Mundial en Parejas de AAA con Pagano.

EVG