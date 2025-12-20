¡CONFIRMADO! Canelo Álvarez recibe la mejor noticia posible en su carrera antes de que termine el año

El boxeador tapatío Saúl ‘Canelo’ Álvarez recibió la mejor noticia posible antes de que finalice el 2025, luego de que recuperó el primer lugar en el ranking de los supermedianos de The Ring Magazine, esto debido al retiro del estadounidense Terence Crawford, ante quien perdió apenas el 13 de septiembre de este 2025 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

El más reciente listado de la prestigiosa revista ubica al pugilista mexicano en el primer lugar de la categoría de las 168 libras. El retiro de Bud dejó vacantes los títulos de la división y permitió que Álvarez Barragán recuperara el sitio de honor gracias a su trayectoria y éxitos tras dos décadas como boxeador.

Saúl 'Canelo' Álvarez es el mejor en el ranking de las 168 libras de The Ring Mazagine. ı Foto: ringmagazine.com

Después de su victoria sobre el ‘Canelo’ Álvarez, Terence Crawford evaluó ascender a las 175 libras o descender a las 160, pero prefirió poner fin a su carrera en los encordados luego de 17 años con récord invicto de 42 peleas ganadas, 31 de ellas por la vía del nocaut.

¿Qué boxeadores están después del Canelo Álvarez?

Detrás del ‘Canelo’ Álvarez, el cubano Osleys Iglesias aparece en el segundo lugar del ranking de The Ring Magazine. Su victoria sobre el ruso Vladimir Shishkin le permitió al isleño este importante ascenso en las 168 libras.

En este top 10 aparece otro mexicano, el nayarita José Armando El ‘Toro’ Reséndiz, quien en su más reciente pelea se impuso de manera sorpresiva al estadounidense Caleb Plant.

Christian Mbilli, Lester Martínez y Diego Pacheco también figuran en el top 10 de la clasificación de los supermedianos de la prestigiosa publicación.

📋 Terence Crawford beat in his legendary 42-0 career:



🥊 Canelo Alvarez

🥊 Errol Spence

🥊 Shawn Porter

🥊 Amir Khan

🥊 Kell Brook

🥊 Jeff Horn

🥊 Ricky Burns

🥊 Viktor Postol

🥊 Julius Indongo

🥊 David Avanesyan

🥊 Yuriorkis Gamboa

🥊 Egidijus Kavaliauskas pic.twitter.com/alyF4f0ydk — Ring Magazine (@ringmagazine) December 17, 2025

¿Cuándo es la próxima pelea del ‘Canelo’ Álvarez?

Los aficionados deberán esperar más de lo previsto para la próxima pelea del ‘Canelo’ Álvarez, quien se sometió a una cirugía en la mano, misma de la que se encuentra en recuperación.

Eddy Reynoso, entrenador y mánager del tapatío, confirmó que el tapatío no se subirá al ring en mayo, como ocurre durante cada año, debido precisamente a esta situación, que lo llevó a tomar un descanso obligado.

De esta manera, la próxima pelea del ‘Canelo’ Álvarez sería en septiembre del 2026, con lo que volvería a subirse al ring un año después de su más reciente combate.

EVG