¡TRISTE NOTICIA! Se confirma que para entrar al Fan Zone del Mundial 2026 tendrás que pagar

El Mundial 2026 está a poco menos de seis meses de arrancar en México, Estados Unidos y Canadá, pero una de las ciudades sedes para este torneo reveló que para que los aficionados puedan entrar a la Fan Zone tendrán que pagar un boleto, algo que ocurrirá por primera vez en una Copa del Mundo.

Con información de Récord, la ciudad de Nueva York, donde se llevará a cabo la final del Mundial 2026, informó que para la Fan Zone que estará en ese territorio, los aficionados tendrán que pagar 12.50 dólares si quieren ver los partidos ahí, además de la venta de comida y bebida dentro del recinto.

Cabe recalcar que aquí en México habrá diferentes puntos de la ciudad donde los fanáticos podrán disfrutar todos los días de los partidos, pero estos no tendrán costo; solo lo que los aficionados coman y beban dentro de la Fan Zone será lo que tendrán que pagar.

ASÍ QUEDAN LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026 🏆🔥 pic.twitter.com/UFr9IrLHDn — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) December 5, 2025

¿Cuándo será la gran final del Mundial 2026 en Nueva York?

Después de que se revelara la noticia sobre el costo de la entrada para el Fan Zone en Nueva York, la afición respondió, pero no de buena manera, pues no les pareció nada que la ciudad donde se llevará a cabo la final impusiera un precio a un lugar que en todos los Mundiales ha sido gratis.

Cabe recalcar que será el 19 de julio del 2026 cuando se lleve a cabo la gran final del torneo organizado por la FIFA; la cancha del MetLife Stadium fue la elegida por el organismo dirigido por Gianni Infantino para recibir el encuentro final de la competencia.

Además, como se reveló hace unos meses, la final del Mundial 2026 será la primera en la historia que tendrá un show de medio tiempo como ocurre en el Super Bowl de la NFL, y la banda Coldplay es la encargada de ayudar a la FIFA a conseguir el artista adecuado para este evento.

Esta es la nueva, la última del Mundial más caro de la historia. El fan fest de Liberty State en Nueva York/ Nueva Jersey anunció venta de boletería. Los fan fests son un espacio público y gratuito en el que hinchas de todo el mundo se reúnen a ver los partidos. pic.twitter.com/E6G9ndskJS — Goles en Directo (@golesendir_) December 18, 2025

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 serán en Nueva York?

El MetLife Stadium de Nueva York albergará ocho partidos durante la celebración del Mundial 2026 y el primero de ellos será el sábado 13 de junio, cuando Brasil debute contra Marruecos en actividad del Grupo C.

La casa de los Giants y de los Jets de la NFL recibirá cuatro duelos más de la primera ronda (Francia vs Senegal, Noruega vs Senegal, Ecuador vs Alemania y Panamá vs Inglaterra).

El MetLife Stadium también será sede de un duelo de dieciseisavos de final (30 de junio) y de uno correspondiente a la ronda de octavos (5 de julio) antes de acoger la gran final del Mundial 2026 el domingo 19 de julio.

EVG