¡Es hermoso! FILTRAN el balón con el que se jugará la final del Mundial 2026

El balón Trionda tendría un balón especial para la final del Mundial 2026.

El sitio Footy Headlines filtró el espectacular y hermoso balón con el que se jugaría la final del Mundial 2026, programada para llevarse a cabo el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, donde se conocerá a la selección que conquiste la Copa FIFA en el evento tripartita.

El mencionado sitio compartió en sus redes sociales una imagen de la esférica con la que se disputará el último de los 104 encuentros de la competencia que se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio en diferentes ciudades de México, Estados Unidos y Canadá.

⚽🏆 Adidas 2026 World Cup Final Ball Leaked: https://t.co/n6VJ49zdIa — Footy Headlines (@Footy_Headlines) December 17, 2025

El balón con el que se jugaría la final del Mundial 2026 es de base color blanco y está acompañado de detalles en negro y dorado, con detalles en verde oscuro, con lo que Adidas mantiene la tradición visual para los que se han utilizado en las finales del máximo torneo futbolístico desde Alemania 2006.

Balón de la final del Mundial 2026 tendría algunos ajustes

Trionda, nombre del balón con el que se jugarán los encuentros del Mundial 2026, tendría ligeros ajustes para la edición especial con la que se disputará la final de la competencia, según expertos.

Hasta el momento, la esférica fabricada por Adidas ha llamado la atención por sus pocos paneles y por tener colores representativos de los tres países anfitriones, México, Canadá y Estados Unidos.

La respuesta de los aficionados al futbol ha sido positiva, pues Trionda ha sido todo un éxito en ventas a falta de seis meses para que arranque el Mundial 2026.

Los precios del balón del Mundial 2026

Balón FIFA World Cup 26 Trionda Jumbo - 9,999 pesos

Balón FIFA World Cup 26 Trionda Pro - 3,999 pesos

Balón FIFA World Cup 26 Trionda Competition - 1,999 pesos

Balón FIFA World Cup 26 Trionda League - 1,099 pesos

Balón FIFA World Cup 26 Trionda - 1,199 pesos

Balón FIFA World Cup 26 Trionda Training - 849 pesos

Balón FIFA World Cup 26 Trionda Club - 649 pesos

Balón FIFA World Cup 26 Trionda Mini - 399 pesos

¿Qué significa Trionda, balón del Mundial 2026?

Trionda significa la unión de México, Estados Unidos y Canadá, los tres países sede del Mundial 2026, y la energía del torneo: “Tri” por los tres países y “Onda” por el movimiento y la conexión, con un diseño que combina sus colores (rojo, verde, azul) y símbolos nacionales (águila, estrella, hoja de arce) en un patrón de cuatro paneles que forman un triángulo central.

El Mundial 2026 será el primero que organizan tres países y el segundo que se realiza en más de uno, pues el primero fue el de Corea-Japón 2002.

