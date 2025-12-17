¡Mucho menos que en el Mundial de Clubes! FIFA revela premios para el campeón del Mundial 2026

La selección que se proclame campeona de la Copa Mundial 2026 recibirá un premio récord de 50 millones de dólares, anunció la FIFA, una cifra que es significativamente menor a los 125 millones de billetes verdes que se llevó el Chelsea este año en el primer Mundial de Clubes ampliado.

El monto aumentó con respecto a los 42 millones para el ganador en Qatar 2022 (Argentina) y los 38 millones para el monarca en Rusia 2018 (Francia). Sin embargo, sigue siendo menos de la mitad de lo que se ofreció en el mucho menos publicitado Mundial de Clubes a principios de este 2025.

La FIFA comunicó que el fondo total de premios para el Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, será de 655 millones de dólares, un aumento del 50 por ciento en comparación con la edición anterior en Qatar.

¿Cuánto ganarán las selecciones participantes en el Mundial 2026?

Por participar: 10.5 millones de dólares

Por superar la fase de grupos: 11 millones de dólares

Por clasificar a octavos de final: 15 millones de dólares

Por clasificar a cuartos de final: 19 millones de dólares

Cuarto lugar: 27 millones de dólares

Tercer lugar: 29 millones de dólares

Subcampeón: 33 millones de dólares

Campeón: 50 millones de dólares

La diferente distribución de premios para el Mundial 2026 en comparación con el Mundial de Clubes

En comparación, el Mundial de Clubes, que se expandió de manera controvertida de siete equipos a 32 y se insertó en el calendario internacional, tuvo un fondo total de premios de 1,000 millones de billetes verdes. El premio máximo para el equipo campeón llegó a los 125 millones para un torneo que enfrentó una fuerte resistencia de jugadores y ligas y atrajo escasas multitudes para algunos partidos.

La FIFA tiene un modelo de distribución diferente para los dos torneos, con la disparidad en el dinero de los premios reflejando factores como los clubes que manejan costos mucho más altos en concepto de salarios que las selecciones nacionales.

Más allá del dinero de los premios, se destinan fondos adicionales al desarrollo del futbol a nivel mundial. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que la Copa Mundial 2026 sería “innovadora en términos de su contribución financiera a la comunidad global del futbol”.

¿Cuánto distribuirá la FIFA en premios para el Mundial 2026?

La FIFA aprobó el dinero de los premios para cada ronda del Mundial 2026 en una reunión de su consejo en Doha, Qatar.

El subcampeón recibirá 33 millones de dólares, con 29 millones y 27 millones para los equipos que ocupen el tercer y cuarto lugar, respectivamente.

El premio más bajo será de 9 millones de billetes verdes y las 48 selecciones participantes recibirán 1.5 millones para cubrir lo que FIFA describe como “costos de preparación”.

La FIFA dijo que, en total, se distribuirán 727 millones de dólares a las federaciones de futbol participantes.

No se sabe cómo cada nación distribuirá el dinero, pero en el último Mundial el diario deportivo francés L’Equipe informó que los jugadores de Francia recibirían un bono de 586,000 dólares por parte de su federación si ganaban el trofeo. Francia fue finalmente vencida por Argentina en la final.

