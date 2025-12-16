¡YA SALIÓ EL PEINE! Esta es la inaudita razón por la que te quedaste SIN BOLETO para el México vs Portugal

Se reveló la razón por la que varios aficionados se quedaron sin entradas.

Más de 1 millón de aficionados intentaron comprar boletos para el México vs. Portugal a través de la nueva boletera que llegó a nuestro país, Fanki. Sin embargo, muchos se quedaron sin entradas desde la preventa que se realizó el 11 de diciembre.

Con información de ESPN, la boletera Fanki solo puso a disposición del público 16,753 boletos en la preventa del 11 de diciembre y, para la venta al público el 13 del mismo mes, la empresa colombiana solo ofreció 2,740 entradas.

Haciendo cuentas, solo se pusieron en venta 19,493 boletos, tanto en preventa como en la venta general, para un recinto que tiene un aforo de 85,000 personas, así que 51,206 lugares quedaron a disposición de los organizadores.

Fanki asegura una venta transparente para el México vs Portugal

Después de tener varias fallas en el primer día de preventa y recibir una advertencia por parte de Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Fanki reveló que más de 1 millón de aficionados intentaron comprar entradas y que la venta se llevó a cabo sin problema alguno.

Sin embargo, muchos aficionados demostraron su malestar en redes sociales, pues tanto en la preventa como en la venta general accedieron a la fila virtual y estuvieron esperando más de una hora y media para comprar entradas, pero sin éxito.

Son pocos los aficionados que en redes sociales han presumido tener boletos para el México vs. Portugal, además de que la boletera reveló que, para el partido que se va a llevar a cabo en el Estadio Azteca, las entradas ya están agotadas, así que solo se podrán conseguir en reventa.

¿Cuándo será el México vs Portugal?

Después de tanta espera, por fin la Federación Mexicana de Futbol reveló el partido amistoso entre México y Portugal para la última Fecha FIFA de la Selección Mexicana antes de disputar la Copa del Mundo del 2026 en nuestro país.

Cristiano Ronaldo y compañía visitarán nuestro país en marzo del siguiente año para pisar el renovado Estadio Azteca y jugar ante el Tricolor el 28 de marzo, en el que será la reapertura del Coloso de Santa Úrsula de cara al Mundial del 2026.

Este encuentro es muy esperado por la afición mexicana, pues una de las figuras más grandes del futbol mundial, Cristiano Ronaldo, pisará nuestra tierra en un encuentro que paralizará a casi todo el país.

DCO