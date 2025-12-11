Reprograman venta de boletos para el México vs. Portugal

México y Portugal se enfrentarán en el reinaugurado Estadio Azteca el 28 de marzo del 2026.

La venta de entradas para el partido México vs Portugal fue un caos para los aficionados. La boletera Fanki, encargada de distribuirlas, reportó muchos fallos a la hora en que los usuarios intentaban comprar boletos. Esto generó que la preventa se reprogramara y que la Procuraduría Federal del Consumidor se pronunciara.

“Instamos a la boletera Fankisports a brindar información precisa a las y los aficionados que intentan adquirir un boleto para el partido de futbol de México contra Portugal, pues su derecho es tener datos precisos, oportunos y veraces. Además, se exhorta a establecer una línea de comunicación con esta instancia para proteger los derechos de las personas consumidoras”, fue el mensaje de Profeco en redes sociales.

El Tip: La Selección Mexicana de Javier Aguirre no gana un partido desde el pasado 6 de julio, cuando vencieron en la final de la Copa Oro a Estados Unidos por marcador de 2-1.

Por su parte, Fanki acusó de “actividad inusual en el tráfico entrante”, por lo que se tomó la decisión de cancelar la venta del miércoles 10 de diciembre y comenzar con la preventa para la reapertura del Azteca, ahora Estadio Banorte, los días 11 y 12 del mismo mes, a partir de las 9:00 horas.

“Antes de habilitar la preventa del partido México vs Portugal, nuestro sistema de monitoreo identificó actividad inusual en el tráfico entrante. En línea con los protocolos de seguridad, estabilidad y protección del usuario, tomamos la decisión preventiva de no abrir la venta el día de hoy y resguardar la plataforma”, indicó Fanki en el comunicado.

Los precios para ver a Cristiano Ronaldo y Portugal ante México en la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula son variados. Las entradas más económicas (500 pesos) se ubican en las zonas alto (alto lateral uf, alto norte y alto sur uf). Los tickets más caros para el encuentro (9 mil pesos) entre el Tricolor y los lusitanos son los de Premium A Chairman.

El duelo ante Portugal forma parte de los compromisos de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de marzo del próximo año. Después de medirse ante los actuales campeones de la UEFA Nations League, el Tricolor de Javier Aguirre se enfrenta a Bélgica en el Soldier Field, de Chicago, Illinois.