¡OFICIAL! Fanki cancela venta de boletos para el México vs Portugal; ¿Cuándo y dónde comprarlos?

Fanki comunicó el motivo por el que decidió cancelar la venta de boletos del México vs Portugal.

La empresa Fanki, encargada de la distribución de boletos del partido amistoso entre México y Portugal del próximo 28 de marzo, publicó un comunicado en el que dio a conocer que tomó la decisión de no abrir la venta de entradas para el juego en el Estadio Azteca por haber detectado “actividad inusual”.

“Antes de habilitar la preventa del partido México vs Portugal, nuestro sistema de monitoreo identificó actividad inusual en el tráfico entrante. En línea con los protocolos de seguridad, estabilidad y protección del usuario, tomamos la decisión preventiva de no abrir la venta el día de hoy y resguardar la plataforma”, indicó Fanki en el comunicado.

Comunidad Fanki: antes de la preventa México vs Portugal detectamos actividad inusual en el tráfico entrante.

Por seguridad decidimos no abrir la venta hoy.



Buscamos garantizar una experiencia segura y justa para tod@s.

Pronto anunciaremos el nuevo horario. pic.twitter.com/dvHGFz2Fun — Fanki (@Fankisports) December 10, 2025

Fanki anuncia reprogramación de preventa para el México vs Portugal

En el mismo comunicado, Fanki indicó que reprogramará la preventa de entradas para el México vs Portugal, esto con el objetivo de “garantizar una experiencia segura, justa y estable para todas las personas que deseen adquirir sus boletos”.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de canchas Profeco se pronuncia sobre la mala venta de boletos del México vs Portugal y pide a Fanki brindar información clara

Así se reprogramará la preventa

Asegurar el correcto funcionamiento.

Proteger la integridad de las transacciones.

Garantizar que todos tengan la oportunidad de acceder de manera segura.

Sin embargo, Fanki no dio detalles acerca de las fechas ni horarios de la reapertura de su sitio para la reprogramación de la preventa de boletos del amistoso entre México y Portugal.

“Seguiremos comunicando en nuestras redes los avances y horarios de reapertura. Gracias por confiar en nosotros. El camino al estadio sigue aquí”, concluye el comunicado de Fanki.

Fanki presenta fallas en su servicio para boletos del México vs Portugal

Fanki, la boletera encargada de distribuir los boletos para el México vs Portugal del próximo 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Azteca, generó inconformidad y descontento en sus usuarios al presentar fallas desde temprano este miércoles, pues la preventa comenzaba a las 9:30 horas.

A las 10:00 horas no se podía ingresar al sitio de la página y a las 10:40 persistían los inconvenientes.

Ante esta situación, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió un comunicado para solicitarle a la empresa Fanki a brindar información precisa a las personas interesadas en adquirir tickets para el duelo entre el Tricolor y la Seleção das Quinas.

“Se exhorta a establecer una línea de comunicación con esta instancia para proteger los derechos de las personas consumidoras”, indicó al respecto la Profeco.

EVG