Cruz Azul pierde ante Flamengo en el Derbi de las Américas y fracasa en la Copa Intercontinental

El Clube de Regatas do Flamengo, o simplemente Flamengo, fue contundente y venció 2-1 al Cruz Azul en el Derbi de las Américas, con lo que el equipo mexicano quedó eliminado en la Copa Intercontinental. Un fracaso para la gestión de Nicolás Larcamón, que se quedó con las manos vías en todos los frentes.

Los campeones de la Copa Libertadores ganaron con dos buenos goles del implacable delantero uruguayo Giorgian De Arrascaeta. Los celestes descontaron con Jorge Sánchez.

Durante todo el semestre La Máquina fue un club muy competitivo, pero en el cierre dejaron dudas. Fueron eliminados de la Liguilla de la Liga MX y de la Copa Intercontinental de la FIFA y en un lapso de cuatro días pasaron de pelear por un doblete a consumar un torneo desastroso.

Al minuto 14 llegó un grave error de Gonzalo Piovi, quien entregó el balón en la salida a Giorgian De Arrascaeta, quien eludió al portero Andrés Gudiño y puso el 1-0 para el conjunto sudamericano. La anotación fue mucho regalo para el Fla, pues en líneas generales el club mexicano había sido mejor.

GOLAZO y DOBLETE de Giorgian De Arrascaeta para el 2-1 del Flamengo sobre Cruz Azul por la Copa Intercontinental en Qatar 🏆🔥



AQUÍ É O MENGÃO! 🫡 pic.twitter.com/f1rvzE3pX9 — Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) December 10, 2025

Cruz Azul responde, pero no le alcanza

La superioridad de La Máquina tardó en hacerse presente en el marcador. Instantes antes del medio tiempo, Jorge Sánchez (44′) anotó un golazo fuera del área para poner la igualdad y darle esperanza al equipo comandado por Nicolás Larcamón.

🚨🤯 GOLAZO DE JORGE SANCHEZ Y CRUZ AZUL SE LO EMPATA AL FLAMENGO EN LA COPA INTERCONTINENTAL! 🇧🇷🏆



pic.twitter.com/RWqoliYnG9 — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) December 10, 2025

Un rebote en el área lanzó el balón por el aire cerca de la media luna. El lateral midió el esférico y sacó una volea impresionante que fue imposible de atajar para el portero Agustín Rossi, quien se lanzó para hacer más espectacular la anotación.

El segundo tanto del Flamengo llegó al 71. El doblete de Giorgian De Arrascaeta se concretó con un sombrerito sobre Gudiño. Aunque Rotondi sacó el balón, el reloj del árbtiro le marcó que el balón había cruzado la línea de meta y se decretó la diana de los sudamericanos.

🚨🏆 | GOAL: GIORGIAN DE ARRASCAETA OPENS THE SCORING FOR FLAMENGO IN THE FIFA INTERCONTINENTAL CUP!



Cruz Azul 0-1 Flamengo.



pic.twitter.com/aASy7MygJZ — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) December 10, 2025

Con 20 minutos por delante, el Cruz Azul tenía que remar contra corriente como en la primera parte. Pero la diferencia fue que el Flamengo salió más metido en el juego, ya no estaban encerrados en su propio campo, empujaron la línea de presión y activaron a sus extremos en ataque.

Al 80 se dio la salida de Ignacio Rivero, el capitán e insignia del Cruz Azul, quien dejó el terreno de juego con la mirada caída, una representación del estado mental de toda La Máquina. Los jugadores cementeros se veían derrotados desde que cayó el segundo tanto de los rivales.

El tercer tantp del club de Río de Janeiro se veía más cerca que el empate de los de la Ciudad de México. Los pupilos de Nicolás Larcamón nunca se pudieron recuperar de la segunda diana del uruguayo Giorgian De Arrascaeta.

