Tigres elimina al Cruz Azul y clasifica a la final del Apertura 2025 contra el Toluca; Resumen y goles

Tigres avanzó a la final del Apertura 2025 de la Liga MX tras eliminar a Cruz Azul en el Estadio Universitario.

Tigres se convirtió en el segundo finalista del Apertura 2025 pese a empatar 1-1 con Cruz Azul en el Volcán en la semifinal de vuelta, para un 2-1 en el marcador global, y disputará el título de la Liga MX contra el campeón Toluca. El 2-2 global le dio el pase a los dirigidos por Guido Pizarro por su mejor posición.

Los dos mejores equipos en la fase regular del campeonato lucharán por el título del futbol mexicano, en la que los Diablos Rojos aspiran a conseguir el bicampeonato.

¡Gool de Tigres!



Brunetta manda el balón al fondo de la red y acerca a Tigres a la gran final

¡Autogol de Tigres!



Cruz Azul tiene vida y sueña con la remontada

Los locales tuvieron la primera ocasión del encuentro con un disparo de Diego Lainez fuera del área al minuto 1, pero La Máquina respondió al 3’ con un zurdazo lejano de Omar Campos que Nahuel Guzmán desvió a tiro de esquina.

André-Pierre Gignac dio un taconazo de lujo a Juan Brunetta, quien definió con un remate de primera intención de derecha, por abajo, para dejar sin oportunidad a Andrés Gudiño y poner en ventaja a los de la UANL al minuto 27.

Tigres salió en el complemento con la intención de aumentar su ventaja lo más pronto posible. Nicolás Larcamón movió sus piezas un poco después y al 53’ sacó de la cancha a José Paradela para reemplazarlo por Lorenzo Faravelli.

Nahuel Guzmán, clave para el pase de Tigres con penalti atajado

El árbitro marcó un penalti a favor de Cruz Azul tras una falta de Romulo sobre Gabriel Fernández. El Toro cobró con fuerza, pero Nahuel Guzmán adivinó la dirección del tiro y tapó el balón para impedir el gol de los cementeros al minuto 72.

La Máquina sufrió la sensible baja de Jesús Orozco Chiquete en los últimos minutos, luego de que se le dobló el pie de fea forma. El defensa no podrá disputar el duelo de la Copa Interamericana contra Flamengo el próximo miércoles 11 de diciembre.

Un autogol de Juan Purata en la compensación le metió dramatismo al cierre, pero a los celestes les faltó un gol para ganar el juego y por ende su pasaje a la final.

¿Cuándo es la final del Apertura 2025 de la Liga MX?

Los partidos de la final del Apertura 2025 de la Liga MX entre Toluca y Tigres se jugarán el jueves 11 y el domingo 14 de diciembre.

La serie por el título del futbol mexicano comienza el jueves 11 de diciembre en el Estadio Universitario, cuando los de la UANL sean locales ante los Diablos Rojos.

Los Diablos Rojos recibirán el cotejo de vuelta por su mejor posición de la tabla. El duelo definitivo contra los felinos será el domingo 14 de diciembre en la cancha del Nemesio Díez.

EVG