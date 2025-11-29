Tigres golea y humilla a Xolos en el Volcán y consigue su boleto a las semifinales del Apertura 2025

Tigres goleó a Xolos en el Estadio Universitario para acceder a las semifinales del Apertura 2025.

Tigres lo hizo. Los felinos golearon 5-0 a Xolos tras el 3-0 recibido en la ida en Tijuana para convertirse en el tercer equipo clasificado a las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX, después de una gran exhibición ante su público en el Estadio Universitario.

Nico Ibáñez comenzó la remontada de los felinos en el ‘Volcán’ con su gol de cabeza al minuto 15 tras ser asistido por Jesús Garza.

¡Centro de 'Chuy' por derecha y Nico con el cabezazo para poner el primero de la noche! pic.twitter.com/7LMr3PUGcC — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) November 30, 2025

¡Brunetta desde los once pasos para marcar el segundo de la noche! pic.twitter.com/WgLKhD9uDh — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) November 30, 2025

El argentino Juan Brunetta marcó el segundo gol de Tigres al minuto 30 desde el manchón penal, luego de una infracción de Domingo Blanco sobre Ángel Correa.

Juan Brunetta apareció de nueva cuenta al minuto 39, esta vez para abatir a Toño Rodríguez con un remate de cabeza a servicio de Nico Ibáñez para hacer estallar a la afición en el ‘Volcán’ y meter de momento a los de la UANL en semifinales antes del descanso.

Toño Rodríguez le detuvo un penalti a Ozziel Herrera al minuto 68 para darle un poco de esperanza a Xolos. Diego Lainez sufrió una falta de parte de Pablo Ortíz.

¡Correa, Nico y Brunetta de cabeza para hacer su segundo de la noche! pic.twitter.com/8pSAE4SuBH — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) November 30, 2025

¡Enorme jugada de Lainez y Ozziel atento para hacer el cuarto de la noche! pic.twitter.com/TL1qtBb9QO — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) November 30, 2025

Les dejo el QUINTO gol de los @TigresOficial. 🐯



Linda palomita de Capitán Vigón para cerrar la noche.🕊️#LaFiestaDeLaAfición✨ | #CF Vuelta | #AP25 pic.twitter.com/LPbuYlvyj2 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 30, 2025

Ozziel Herrera tuvo su revancha siete minutos más tarde, cuando aprovechó un rebote en el área para marcar de cabeza tras una gran jugada de Diego Lainez y poner el cuarto en la frente de Tijuana.

El quinto y último gol de Tigres fue obra de Juan Pablo Vigón en el tercer minuto de compensación, con un vistoso remate de palomita en el área.

¿Contra quién va Tigres en semifinales?

Los Tigres conocerán a su rival en las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX este domingo 30 de noviembre, cuando Cruz Azul y Chivas definan al último clasificado.

Si La Máquina avanza, los felinos medirán fuerzas ante los cementeros, pero si el Guadalajara clasifica el conjunto dirigido por Guido Pizarro se vería las caras con el Monterrey para dos vibrantes emociones del clásico regio.

EVG