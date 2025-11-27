Xolos golea a Tigres en casa y pone un pie en las semifinales de la Liga MX; resumen y goles

Los Xolos siguen demostrando que pueden ser el caballo negro de esta liguilla del Apertura 2025, pues en el encuentro de ida ante los Tigres en su casa aprovecharon el factor de la localía para sacar una ventaja de más de dos goles para obligar a los Universitarios a una victoria en la vuelta.

En el encuentro que inició a las 23:00 horas, tiempo del centro de México, el conjunto que dirige Sebastián Abreu demostró que el encuentro que disputaron ante Bravos del play-in y los más de 17 días parados por parte de Tigres hicieron efecto en el campo de juego.

El marcador del encuentro se abrió al minuto 27 de juego con una estupenda anotación de Kevin Castañeda, pues el delantero mexicano sorprendió a toda la zaga defensiva y desde atrás del área sacó un disparo al segundo poste de Nahuel Guzmán para encender el grito de gol en la perrera.

Un misil con altísima precisión salió de los botines de Kevin Castañeda. 🚀



Y así llegó el primero de @Xolos ante #Tigres. 📹#CF Ida | #AP25 #LaFiestaDeLaAfición pic.twitter.com/m3VuvgbEZh — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 27, 2025

Inició el segundo tiempo y Tigres salió en búsqueda del empate en el partido; sin embargo, no se veía que el equipo de Guido Pizarro estuviera conectado en la cancha del Estadio Caliente, ya que tenían muchos pases errados en el medio campo y el Tijuana aprovechaba para culminar sus jugadas en tiro a gol.

Los Xolos ganaron un tiro de esquina antes del 54 de juego y Kevin Castañeda, quien tuvo una noche redonda, fue el encargado de ejecutarlo. Mourad El Ghezouani le ganó la partida al defensa de Tigres y con un cabezazo certero mandó a guardar la esférica para el segundo tanto de los locales en la noche.

Lamentablemente para el Tijuana, Kevin Castañeda tuvo que salir de cambio por lesión y fue retirado de la cancha por el carrito de las asistencias; se espera que el dorsal ‘10′ del conjunto fronterizo pueda estar en el partido de vuelta. En su lugar entró Domingo Blanco.

El conjunto del Tijuana tiene que saber manejar la ventaja en la vuelta, partido que se llevará a cabo en el Volcán, ya que en el torneo pasado lograron una ventaja de tres goles sobre el Cruz Azul en la ida, pero terminaron perdiendo 3-0 en el segundo episodio y cayeron eliminados por posición en la tabla, cuando Juan Carlos Osorio aún era técnico de la jauría.

Dos de los delanteros de Xolos ya tenían su gol en este partido, así que Gilberto Mora no podía quedarse fuera del marcador. El joven mexicano recibió la pelota solo dentro del área y con una gran definición al segundo poste de Nahuel Guzmán puso el tercero de la noche para ayudarle a su equipo a poner un pie en las semifinales.

El encuentro de vuelta se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre en la cancha del Estadio Universitario; el balón rodará en punto de las 21:10 horas del Centro de México, para definir al tercer invitado a las semifinales.

DCO