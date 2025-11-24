Xolos en graves problemas con la ley por culpa de Gilberto Mora y trabajar como menor de edad

Gilberto Mora debutó en la Liga MX con los Xolos a los 15 años y 308 días, gracias a Juan Carlos Osorio; sin embargo, para la liguilla de este Apertura 2025, el Tijuana recibirá a Tigres en la cancha del Estadio Caliente y el encuentro iniciará a las 23:00 horas, tiempo del centro de México, es decir que el joven futbolista terminará de trabajar a la 1:00 de la mañana, del centro de México, del otro día, pero ¿esto es legal?

Investigando en la Ley Federal del Trabajo, la cual tuvo su última reforma publicada el 21 de febrero del 2025, el Artículo 175 dice que “Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciocho años en establecimientos no industriales después de las diez de la noche”, así que se podría decir que los Xolos incumplen la ley al tener a Gilberto Mora laborando después de las 22:00 horas, pero como en Tijuana el partido inicia a las 21:00 horas, puede jugar sin problema.

Sin embargo, en el Artículo 175 Bis. Esta ley dice que “Para los efectos de este capítulo, no se considerará trabajo las actividades que bajo la supervisión, el cuidado y la responsabilidad de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, realicen los menores de quince años relacionadas con la creación artística, el desarrollo científico, deportivo o de talento, la ejecución musical o la interpretación artística en cualquiera de sus manifestaciones”.

Playoff game. Must win. Game tied.



Gilberto Mora is 17.



The balls on this kid.

pic.twitter.com/cd9VqZxeXb — herculez gomez (@herculezg) November 21, 2025

Entonces también es legal que Gilberto Mora trabaje como futbolista profesional, pues la ley deja de lado las actividades deportivas o artísticas que realicen los menores de edad y sean remunerados por las mismas, así que por este apartado los Xolos podrían estar dentro de la ley.

¿Qué otros artículos hablan sobre el horario o trabajo de menores?

Gilberto Mora es un menor de edad que está prestando sus servicios a los Xolos; es por eso que el Artículo 176 dice que “para los efectos del artículo 175, además de lo que dispongan las leyes, reglamentos y normas aplicables, se considerarán, como labores peligrosas o insalubres, las que impliquen labores nocturnas industriales o el trabajo después de las veintidós horas”.

De igual manera, el tercer punto del mismo artículo tiene redactado que tampoco pueden realizar actividades de “esfuerzo físico moderado y pesado; cargas superiores a los siete kilogramos; posturas forzadas, o con movimientos repetitivos por períodos prolongados, que alteren su sistema musculo-esquelético”.

Por otro lado, el Artículo 178 nos dice que “queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciocho años, en horas extraordinarias y en los días domingos y de descanso obligatorio”, y Gilberto Mora labora con Xolos en domingo.

Xolos jugará ante Tigres en un horario poco habitual en la Liga MX

La Liga MX dio a conocer los horarios para los cuartos de final del Apertura 2025, dejando un poco impresionados a los aficionados del futbol mexicano, pues el miércoles y sábado se jugarán tres partidos y el de Xolos vs. Tigres será el más tarde.

El cotejo de ida entre el Tijuana y los Universitarios iniciará en punto de las 23:00 horas, tiempo del centro de México, aunque en Tijuana serán las 21:00 horas, pues en la ciudad de Baja California son dos horas menos que en la Ciudad de México.

Por su parte, América y Rayados juegan el miércoles y sábado; Juárez vs. Toluca será de igual manera miércoles y sábado, y solo el Cruz Azul vs. Chivas se llevará a cabo en jueves y domingo.

