OFICIAL, un partido a las 11:00 de la noche: Así se jugará la Liguilla; conoce horarios y días de cuartos de final

Todo está listo para la Liguilla del Apertura 2025. Después de que Juárez derrotara al Pachuca y se metiera como el octavo en la Fiesta Gran, se definieron los partidos de los cuartos de final y ya por fin se revelaron los días y horarios de las cuatro llaves.

El actual campeón y líder general Toluca chocarán ante Juárez el miércoles a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El partido de vuelta será en el Nemesio Díez a las sábado el próximo 19:05.

Por otra parte, Tigres visitará la frontera para enfrentar a los Xolos el miércoles a las 23:00 horas y los de Tijuana irán el sábado a la casa de los de la Universidad Autónoma de Nuevo León para el encuentro de vuelta a las 21:10.

Toluca derrotó al América en la última jornada del Apertura 2025 y lo mandó al cuarto lugar. ı Foto: X @TolucaFC

Los más atractivos de la Liguilla

Cruz Azul y Chivas, es uno de los duelos más atractivos. La ida se disputará el jueves a las 20:07, mientras que la vuelta se jugará el domingo a las 19:00. Para cerrar los cuartos de final América y Monterrey tendrá un choque de titanes.

Las Águilas viajarán a la Sultana del norte el miércoles para el primer duelo de la serie a las 21:05. Para el duelo que definirá que equipo avanza a la siguiente ronda se tiene previsto que arranque en punto de las sábado del 17:00 horas.

La Liga BBVA MX informa sobre la programación de los partidos de Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025. pic.twitter.com/SSNDoFPNAe — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 24, 2025

¿Cómo llegan los 8 mejores a la Liguilla?

Como es costumbre en los últimos torneos, el América es uno de los favoritos para levantar el título del futbol mexicano, pero en esta ocasión al parecer es menos favorito que en otras, pues el Toluca pinta directo por el bicampeonato.

Los Diablos Rojos son el mejor equipo del torneo, acaban de ser campeones y viene con una racha de autoestima muy alta, por lo que Antonio Mohamed sabe aprovechar esas circunstancias y sacar lo mejor de sus jugadores.

Tigres, Cruz Azul y Chivas están entre los que sueñan con volver a tocar la gloria. Los de la UANL ya se acoplaron al estilo de juego de Guido Pizarro y en su segunda Liguilla desean trascender más. La Máquina con Nicolás Larcamón inició mal el torneo, pero tuvo un cierre digno y terminó en el tercer peldaño.

América logra una importante victoria ante el León. ı Foto: X @ClubAmerica

Chivas, de menos a más con Milito

Las Chivas de Milito vinieron de menos a más en el torneo y se pueden convertir en la piedrita del zapato de cualquier rival. Monterrey volvió a invertir millones, tiene la plantilla más europea de todo el futbol mexicano, pero no luce tan poderoso como se pensaba.

Xolos y Juárez son los caballos negros del torneo, las sorpresas que nadie pensaba podían dar ese salto a la Fiesta Grande. Ya instalados en esta fase puede pasar cualquier situación.