Juárez elimina al Pachuca en el play-in y jugará por primera vez la Liguilla de la Liga MX; va ante el Toluca

El Juárez recibió en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez al Pachuca para disputar el último boleto a la liguilla del Apertura 2025, torneo en el que los Bravos se medirán ante el Toluca y el conjunto de la frontera jugará por primera vez la fiesta grande del futbol mexicano desde que regresaron a primera división.

Todas las mejores acciones y los goles llegaron en el primer tiempo del encuentro, pues desde el minuto 15 de juego los pupilos de Martin Varini se pusieron en ventaja ante los de la Bella Airosa con una auténtica anotación por parte de Madson de Souza Silva.

El mediocampista brasileño acompañó en todo momento la jugada y estaba atento a lo que realizó su compañero, pues José Luis Rodríguez metió un servicio certero desde la banda izquierda que llegó a la zona de Madson, quien se levantó por los aires y con un remate de tijera mandó al fondo de la red la pelota para poner en ventaja a los de la frontera.

La segunda anotación de los Bravos no tardó en llegar; fue al minuto 38 de tiempo corrido cuando José Luis Rodríguez firmó un estupendo partido ante el Pachuca, pues aparte de su asistencia para el primer gol de Madson, el panameño logró convertir un tanto para darle el pase a la liguilla a Juárez.

El ‘Puma’ Rodríguez aprovechó un rechace de la defensa del Pachuca y entrando al área grande sacó un disparo potente con la pierna derecha para vencer el arco de Carlos Moreno por segunda vez en el cotejo, una anotación que le dio tranquilidad a los locales por algunos minutos.

Sin embargo, la respuesta de los pupilos de Esteban Solari no tardó en llegar; fue en el tiempo de compensación del primer tiempo, para ser más exactos al minuto 46 de juego, cuando Jhonder Cádiz no dudó dos veces en sacar el disparo desde fuera del área y con una definición de billarista puso el balón al segundo poste de Sebastián Jurado, recortando la distancia en el marcador.

El segundo tiempo fue muy diferente al primero, con el juego un poco más trabado y con el Pachuca atacando con todas sus armas el arco de Juárez para conseguir el empate; sin embargo, no consiguieron arruinar la fiesta en casa de los Bravos y los locales se llevaron la victoria en su casa.

El último cotejo del play-in vivió una completa locura en el segundo tiempo, con tres expulsados en 45 minutos; los jugadores que abandonaron el juego fueron Brian García, Víctor Guzmán y Jairo Torres, los tres por conducta violenta dentro del campo. Pero es una mala noticia para Juárez, pues no tendrán a uno de sus mejores jugadores en el partido de ida ante el Toluca.

La liguilla del Apertura 2025 inicia esta semana; será el miércoles 26 y jueves 27 de noviembre cuando se lleven a cabo los partidos de ida, mientras que la afición conocerá a los clasificados a las semifinales el sábado 29 y domingo 30 del mismo mes, días en los que se llevarán a cabo los encuentros de vuelta.

DCO