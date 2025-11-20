Pumas es goleado y humillado por Pachuca, que clasifica al play-in 3 del Apertura 2025; Resumen y goles

Pumas quedó eliminado del Apertura 2025 tras caer ante Pachuca en el play-in.

Los Pumas consumaron su fracaso en el Apertura 2025 al quedar eliminados tras ser goleados 3-1 por el Pachuca en el primer juego del play-in, mismo que se llevó a cabo en la cancha del Estadio Hidalgo y que marcó el debut del argentino Esteban Solari como timonel de los Tuzos.

El ecuatoriano Enner Valencia abrió la pizarra al minuto 33 con un potente y colocado disparo raso de derecha fuera del área para hacer inútil el lance del costarricense Keylor Navas.

El brasileño John Kennedy aumentó la ventaja de los hidalguenses al 40′ con un gol de campanita, luego de que sacó un fogonazo de zurda fuera del área y el balón pegó primero en el travesaño antes de ingresar a las redes.

Insuficiente reacción de Pumas ante Pachuca en el complemento

John Kennedy consiguió su segundo gol de la noche y el tercero para el Pachuca al minuto 55 con un tiro de zurda dentro del área, en una jugada en la que dio la impresión de que Keylor Navas podía hacer más.

El ecuatoriano Pedro Vite le dio esperanza a los Pumas al descontar al minuto 65 con un remate de derecha en el área tras ser asistido por José Caicedo con un pase de cabeza luego de un tiro de esquina.

Pedro Vite tuvo otra ocasión de convertir tan sólo tres minutos después, cuando al 68′ probó suerte con un tiro de zurda fuera del área.

¿Cuándo vuelve a jugar el Pachuca?

El Pachuca volverá a las canchas el próximo domingo 23 de noviembre, cuando visite al ganador del duelo entre Xolos y Bravos para el tercer y último encuentro del play-in del Apertura 2025.

Después de vencer y eliminar a Pumas, el equipo dirigido por Esteban Solari buscará convertirse en el último clasificado a los cuartos de final de la Liguilla para convertirse en el rival del Toluca, líder y campeón de la Liga MX.

