¡OFICIAL! Miguel Herrera se va de Costa Rica tras su fracaso de no clasificar al Mundial 2026

Miguel Herrera dejó de ser entrenador de Costa Rica tras no poder clasificar a los centroamericanos al Mundial 2026.

El fracaso de no haber guiado a Costa Rica al Mundial tripartita del 2026 le costó su salida al entrenador mexicano Miguel Herrera, quien ya fue notificado por la Federación Costarricense de Futbol de que dejó de ser el director técnico de la selección centroamericana.

El Piojo ya firmó su finiquito para culminar su corta etapa al frente de la Sele, que finalizó tercera del Grupo C en las eliminatorias de Concacaf rumbo al magno evento, con apenas una cosecha de siete unidades.

#ÚltimaHora | Miguel “Piojo” Herrera deja de ser el técnico de la Selección de Costa Rica



La FCRF confirmó este jueves 20 de noviembre la salida de Miguel “Piojo” Herrera y de todo su cuerpo técnico de la Selección Mayor. La decisión se anuncia tras el cierre del año competitivo… pic.twitter.com/IYbGKR6XrN — Central Noticias CR (@CentralNCR) November 21, 2025

“La FCRF informa que Miguel Herrera deja de ser el director técnico de la Selección Mayor de Costa Rica junto con su cuerpo técnico a partir de este jueves 20 de noviembre. El Comité Ejecutivo iniciará en los próximos días el proceso de análisis de candidatos para dirigir a la Tricolor de cara a las fechas FIFA del próximo año”, se lee en un comunicado de la Federación Costarricense de Futbol.

El empate sin goles contra Honduras como local en la última jornada de las clasificatorias le costó a Costa Rica su eliminación en la carrera hacia el Mundial 2026, en un proceso en el que superó sin muchos contratiempos la segunda fase, antes de la llegada del Miguel Herrera al timón.

¿Cuántos juegos ganó Miguel Herrera como DT de Costa Rica?

El mexicano Miguel Herrera dirigió 15 partidos a Costa Rica desde su llegada en enero de este año, cuando se convirtió en el sucesor del argentino Gustavo Alfaro, actual estratega de Paraguay.

El Piojo registró siete juegos ganados al frente de la Sele, con la que también tuvo cinco empates y tres derrotas, la última de ellas a manos de Haití, misma que le costó quedar fuera del Mundial del 2026.

La única victoria de Costa Rica con Miguel Herrera como director técnico en las eliminatorias mundialistas fue el 4-1 sobre Nicaragua en la penúltima fecha del Grupo C.

¿Cuál es el próximo destino de Miguel Herrera tras su salida de Costa Rica?

De acuerdo con información de Mediotiempo, Miguel Herrera viajará a México en el transcurso de la próxima semana. No obstante, se desconoce qué es lo que sigue en su carrera como director técnico.

El último club al que el Piojo dirigió en la Liga MX fue Tijuana, donde tuvo una segunda etapa de febrero del 2023 a abril del 2024.

En las últimas horas surgió el rumor de que podría llegar al Atlante, que estaría cerca de volver a la Liga MX mediante la compra del Mazatlán.

EVG