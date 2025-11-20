Confirmado: Estos son los bombos para el sorteo del Mundial 2026 y los posibles rivales de México en el torneo

El Mundial del 2026 está a siete meses de arrancar en México, Estados Unidos y Canadá y la FIFA ya tiene definidos los cuatro bombos y a las cabezas de serie para llevar a cabo el sorteo de la Copa del Mundo el próximo viernes 5 de diciembre del 2025 en Washington D.C.

Como bien se sabe, la Selección Mexicana, Estados Unidos y Canadá son los anfitriones y están dentro del bombo 1, así que serán cabeza de serie, del Grupo A, Grupo D y Grupo B, respectivamente, mientras que las otras nueve selecciones son los primeros lugares del ranking FIFA.

Con los bombos ya definidos, el Tricolor ya conoce a los posibles rivales que podría enfrentar en la fase de grupos, que son selecciones como Croacia, Colombia, Uruguay, Noruega, Egipto, Ecuador, Marruecos o Uruguay

Estos son los bombos para el sorteo del Mundial 2026

Estamos a dos semanas de vivir el sorteo del Mundial 2026, donde México conocerá su futuro en el torneo organizado por la FIFA, pues se definirán los grupos y los rivales que enfrentará la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo del siguiente año.

Bombo 1

México (anfitrión)

Estados Unidos (anfitrión)

Canadá (anfitrión)

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Portugal

Países Bajos

Brasil

Bélgica

Alemania

Bombo 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Senegal

Japón

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Panamá

Costa de Marfil

Túnez

Qatar

Uzbekistán

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Nueva Zelanda

Haití

Repechaje Intercontinental 1

Repechaje Intercontinental 2

UEFA 1

UEFA 2

UEFA 3

UEFA 4

El sorteo se lleva a cabo de la siguiente forma: primero se definen a las nueve cabezas de grupo para saber en qué sector van a iniciar su participación; después se van sacando a los equipos de los tres bombos restantes para definir a los 12 grupos de la Copa del Mundo del 2026.

⏳ ¡La cuenta regresiva hacia el sorteo final de la #CopaMundialFIFA 2026 ya comenzó!



🔜 5 de diciembre 😍 pic.twitter.com/ts8yYiIrsz — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 19, 2025

¿Cuándo inicia la Copa del Mundo del 2026?

La Copa del Mundo del 2026 está a siete meses de arrancar en nuestro país y México tendrá la dicha de jugar el partido inaugural en la cancha del renovado Estadio Azteca ante uno de sus rivales del Grupo A, los cuales se definirán en el próximo sorteo el 5 de diciembre.

El encuentro que dará el silbatazo inicial de la Copa del Mundo se llevará a cabo el 11 de junio en el Coloso de Santa Úrsula, un cotejo que será histórico en la historia de los Mundiales, pues el recinto ubicado al sur de la Ciudad de México se convertirá en el primer estadio en recibir tres encuentros inaugurales de un Mundial.

Mientras que el partido por el título se llevará a cabo en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, cancha que coronará a los nuevos campeones del mundo.

DCO