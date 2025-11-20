Copa del Mundo 2026

Confirmado: Estos son los bombos para el sorteo del Mundial 2026 y los posibles rivales de México en el torneo

La Copa del Mundo del 2026 ya está cerca y la FIFA ya tiene definidos los bombos para llevar a cabo el sorteo el próximo 5 de diciembre en Washington

México ya conoce a sus posibles rivales para el Mundial 2026.
México ya conoce a sus posibles rivales para el Mundial 2026. Foto: Sitio web FIFA
Diego Chávez Ortiz

El Mundial del 2026 está a siete meses de arrancar en México, Estados Unidos y Canadá y la FIFA ya tiene definidos los cuatro bombos y a las cabezas de serie para llevar a cabo el sorteo de la Copa del Mundo el próximo viernes 5 de diciembre del 2025 en Washington D.C.

Como bien se sabe, la Selección Mexicana, Estados Unidos y Canadá son los anfitriones y están dentro del bombo 1, así que serán cabeza de serie, del Grupo A, Grupo D y Grupo B, respectivamente, mientras que las otras nueve selecciones son los primeros lugares del ranking FIFA.

Con los bombos ya definidos, el Tricolor ya conoce a los posibles rivales que podría enfrentar en la fase de grupos, que son selecciones como Croacia, Colombia, Uruguay, Noruega, Egipto, Ecuador, Marruecos o Uruguay

Estos son los bombos para el sorteo del Mundial 2026

Estamos a dos semanas de vivir el sorteo del Mundial 2026, donde México conocerá su futuro en el torneo organizado por la FIFA, pues se definirán los grupos y los rivales que enfrentará la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo del siguiente año.

Bombo 1

  • México (anfitrión)
  • Estados Unidos (anfitrión)
  • Canadá (anfitrión)
  • España
  • Argentina
  • Francia
  • Inglaterra
  • Portugal
  • Países Bajos
  • Brasil
  • Bélgica
  • Alemania

Bombo 2

  • Croacia
  • Marruecos
  • Colombia
  • Uruguay
  • Suiza
  • Senegal
  • Japón
  • Irán
  • Corea del Sur
  • Ecuador
  • Austria
  • Australia

Bombo 3

  • Noruega
  • Panamá
  • Egipto
  • Argelia
  • Escocia
  • Costa de Marfil
  • Túnez
  • Qatar
  • Uzbekistán
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica

Bombo 4

  • Jordania
  • Cabo Verde
  • Ghana
  • Curazao
  • Nueva Zelanda
  • Haití
  • Repechaje Intercontinental 1
  • Repechaje Intercontinental 2
  • UEFA 1
  • UEFA 2
  • UEFA 3
  • UEFA 4

El sorteo se lleva a cabo de la siguiente forma: primero se definen a las nueve cabezas de grupo para saber en qué sector van a iniciar su participación; después se van sacando a los equipos de los tres bombos restantes para definir a los 12 grupos de la Copa del Mundo del 2026.

¿Cuándo inicia la Copa del Mundo del 2026?

La Copa del Mundo del 2026 está a siete meses de arrancar en nuestro país y México tendrá la dicha de jugar el partido inaugural en la cancha del renovado Estadio Azteca ante uno de sus rivales del Grupo A, los cuales se definirán en el próximo sorteo el 5 de diciembre.

El encuentro que dará el silbatazo inicial de la Copa del Mundo se llevará a cabo el 11 de junio en el Coloso de Santa Úrsula, un cotejo que será histórico en la historia de los Mundiales, pues el recinto ubicado al sur de la Ciudad de México se convertirá en el primer estadio en recibir tres encuentros inaugurales de un Mundial.

Mientras que el partido por el título se llevará a cabo en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, cancha que coronará a los nuevos campeones del mundo.

