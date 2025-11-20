¡Oficial! Así se juegan los partidos del repechaje intercontinental del Mundial 2026

El sorteo del repechaje intercontinental del Mundial 2026, en el que dos selecciones conseguirán su pase al magno evento, definió la suerte de los seis involucrados. Irak y República Democrática del Congo, las selecciones que están instaladas en las finales por su mejor posición en el ranking de la FIFA, ya saben cuáles son sus dos posibles rivales en el duelo definitivo.

En una de las semifinales de la repesca se enfrentarán las selecciones de Bolivia y Jamaica/Curazo. El otro encuentro será entre los representativos de Nueva Caledonia y Jamaica/Curazao.

Así se juega el repechaje intercontinental del Mundial 2026

Semifinales del repechaje intercontinental

TE RECOMENDAMOS: Futbol americano Quintana Roo se corona en Torneo Nacional Femenil de NFL Flag Tochito en Chihuahua

Nueva Caledonia vs Jamaica

Bolivia vs Surinam

Finales del repechaje intercontinental

Congo vs Nueva Caledonia o Jamaica

Iraq vs Bolivia o Surinam

Your matchups for the FIFA World Cup 26 Play-Off Tournament! 🆚



Which two are headed to 🇨🇦🇺🇸🇲🇽? pic.twitter.com/Ba9yBHN8B7 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 20, 2025

Finales

México recibe los partidos del repechaje intercontinental del Mundial 2026

México recibirá los cuatro duelos correspondientes al repechaje intercontinental del Mundial 2026, los cuales se realizarán entre el 23 y el 31 de marzo del próximo año.

Guadalajara y Monterrey acogerán estos encuentros en los Estadios AKRON y BBVA, respectivamente, en lo que será una probadita para los aficionados de lo que tres meses después vivirán con los partidos de la Copa del Mundo que se desarrollen en dichas sedes.

Bolivia busca su primer Mundial en tres décadas

La selección de Bolivia accedió al repechaje intercontinental del Mundial 2026 después de culminar séptima en las eliminatorias de la Confederación Sudamericana de Futbol.

La Verde quiere acceder a su primera Copa del Mundo desde la edición de Estados Unidos 1994, en la que disputó el partido inaugural contra Alemania, ante la que sucumbió por la mínima diferencia en el Soldier Field de Chicago, Illinois.

Bolivia, que cosechó 20 unidades en las 18 jornadas de las eliminatorias sudamericanas, busca acudir por tercera ocasión en su historia a un Mundial, pues también participó en el de Uruguay 1930.

EVG