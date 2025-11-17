Italia cae por goleada y va al repechaje

Erling Haaland logró un doblete y Noruega se impuso 4-1 a Italia a domicilio en la décima y última jornada de las eliminatorias europeas para asegurar su primera participación en el magno evento desde Francia 1998.

Francesco Pio Esposito puso a soñar a los aficionados azzurri con su gol al minuto 11. Los dirigidos por Gennaro Gattuso necesitaban vencer a los nórdicos por diferencia de nueve anotaciones para terminar líderes del Grupo I, y por ende acceder vía directa.

Pero Noruega resolvió el cotejo a su favor en la última media hora. Antonio Nusa emparejó el cotejo en el Estadio San Siro de Milán al minuto 63.

Erling Haaland consiguió su doblete a los minutos 78 y 79. Jørgen Strand Larsen puso cifras definitivas en el tiempo de compensación (93’).

Italia deberá jugar el repechaje en marzo. La repesca también la jugarán selecciones como Albania, Rumania, Suecia, Turquía, Polonia y República Checa, entre otras.

La Squadra Azzurra intentará en la repesca clasificar a su primer Mundial desde Brasil 2014, pues no pudo acceder a los de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Serán 16 equipos los que jueguen el repechaje para definir a los últimos cuatro representantes de la UEFA en la Copa del Mundo tripartita del verano próximo en México, Estados Unidos y Canadá.. Se sortearán cuatro llaves y los cabeza de serie fungirán como locales.

Las semifinales se llevarán a cabo el 26 de marzo del 2026 y las finales se efectuarán cinco días después.