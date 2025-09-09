Bolivia sueña con la Copa del Mundo después de 32 años; vence a Brasil y Venezuela queda eliminada

Futbolistas de Bolivia festejan el gol de su victoria sobre Brasil en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas hacia el Mundial del 2026.

Bolivia se quedó con el boleto al repechaje para el Mundial del 2026 al vencer 1-0 a Brasil en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas, en las que Venezuela dijo adiós al sueño de acceder por primera vez al magno evento luego de caer 6-3 a manos de Colombia.

Un gol de penalti de Miguel Terceros en la compensación del primer tiempo le dio a la Verde la victoria sobre la Verdeamarela en el Estadio Municipal de El Alto en La Paz.

Bolivia necesitaba derrotar a Brasil y esperar que Venezuela no hiciera lo propio ante Colombia para mantener vivas sus aspiraciones por clasificar a su primera Copa del Mundo en 32 años, pues su última participación en el magno evento fue en la edición de Estados Unidos 1994.

Miguel Terceros hace soñar a Bolivia con el repechaje a la Copa del Mundo 2026. Goleador de raza ante Brasil. 🇧🇴⚽️pic.twitter.com/1y3dWl3tLe — Renzo Galiano (@RenzoGaliano) September 10, 2025

Venezuela no puede romper su maldición mundialista

Por su parte, Venezuela vio roto su sueño tras el doloroso 6-3 frente a Colombia en el Estadio Monumental de Maturín, pese a que comenzó ganando desde el minuto 3 con anotación de Telasco Segovia.

Yerry Mina consiguió el empate para los Cafetaleros al 10′, pero Josef Martínez le devolvió la ventaja a la Vinotinto dos minutos más tarde.

Luis Javier Suárez sepultó las aspiraciones de Venezuela por clasificar a su primera Copa del Mundo con sus cuatro anotaciones, tres de ellas en la parte complementaria.

Salomón Rondón devolvió un poco de esperanzas a la Vinotinto con su diana al 76′, pero Jhon Córdoba puso cifras definitivas con su tanto al minuto 78.

Con este tropiezo, Venezuela terminó las eliminatorias sudamericanas hacia el Mundial del 2026 en el octavo puesto con 18 puntos, dos menos de los que sumó Bolivia, que llegó a 20 con su victoria ante Brasil.

EVG