Javier Aguirre confía mucho en él; se ha convertido en héroe en 12 partidos y nadie lo mueve de su lugar

Un jugador de la Selección Mexicana tiene toda la confianza de Javier Aguirre.

Uno de los jugadores que parecen tener su lugar seguro como titular de la Selección Mexicana en el Mundial del 2026 es Luis Ángel Malagón, en quien Javier Aguirre confía mucho.

El motivo por el cual el Vasco tiene confianza en el portero del América se debe a que ha dejado su meta imbatida en 12 partidos con el Tricolor.

La seguridad y confianza de Javier Aguirre en Luis Ángel Malagón es mayor debido a que el cancerbero michoacano solamente ha visto vulnerado su arco en cuatro de los 17 juegos con la Selección Mexicana.

Ángel Malagón (28) 🇲🇽 suma 13 de 17 partidos manteniendo su portería en 0 🤯



🇲🇽 2-0 🇬🇹

🇭🇳 2-0 🇲🇽

🇲🇽 3-0 🇭🇳

🇲🇽 0-0 🇨🇦

🇲🇽 2-0 🇺🇸

🇲🇽 4-0 🇭🇳

🇲🇽 2-0 🇨🇦

🇲🇽 1-0 🇹🇷

🇲🇽 2-0 🇸🇷

🇲🇽 0-0 🇨🇷

🇲🇽 2-0 🇸🇦

🇲🇽 1-0 🇭🇳

🇲🇽 0-0 🇯🇵



Y solo ha recibido 1️⃣ gol en sus últimos 6️⃣ partidos con la Selección… pic.twitter.com/Nb0G2MwCta — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) September 7, 2025

El portero de las Águilas fue factor fundamental para el empate 0-0 del Tricolor contra Japón en Oakland, California, donde el conjunto nipón fue superior al Tricolor durante los 90 minutos.

Eso no es todo, pues Luis Ángel Malagón solamente recibió un gol en sus más recientes seis duelos con la Selección Mexicana, el cual fue ante Estados Unidos en la final de la Copa Oro.

Los 12 partidos en los que Malagón no recibió gol con México

México 2-0 Guatemala (Amistoso 2023)

México 3-0 Honduras (Liga de Naciones de Concacaf 2023-2024)

México 0-0 Canadá (Amistoso 2024)

México 2-0 Estados Unidos (Amistoso 2024)

México 4-0 Honduras (Liga de Naciones de Concacaf 2024-2025)

México 2-0 Canadá (Liga de Naciones de Concacaf 2024-2025)

México 1-0 Turquía (Amistoso 2025)

México 2-0 Surinam (Copa Oro 2025)

México 0-0 Costa Rica (Copa Oro 2025)

México 2-0 Arabia Saudita (Copa Oro 2025)

México 1-0 Honduras (Copa Oro 2025)

México 0-0 Japón (Amistoso 2025)

¿Quién puede quitarle la titularidad a Luis Ángel Malagón?

Raúl Rangel, portero de Chivas, luce como la principal competencia de Luis Ángel Malagón en la portería de la Selección Mexicana.

Sin embargo, el Tala ha disputado hasta el momento ha disputado tres encuentros con el Tricolor y solamente en uno de ellos dejó su marco intacto, mientras que en los otros dos partidos recibió cuatro goles en cada uno de ellos.

Luis Ángel Malagón parece tener toda la confianza de Javier Aguirre parece defender la portería de la Selección Mexicana de aquí al Mundial del 2026, a reserva de que se lesione u ocurra alguna situación extraordinaria.

EVG