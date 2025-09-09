¡Histórico! Cristiano Ronaldo iguala al Pescadito Ruiz como máximo goleador en eliminatorias (VIDEO)

Cristiano Ronaldo celebra su gol ante Hungría en las eliminatorias hacia el Mundial del 2026.

El portugués Cristiano Ronaldo logró un récord más en su carrera al igualar al guatemalteco Carlos ‘Pescadito’ Ruiz como el máximo goleador en toda la historia de las eliminatorias mundialistas, al llegar a 39 anotaciones en el 3-2 de Portugal sobre Hungría en Budapest.

El delantero del Al-Nassr consiguió esta marca con su tanto de penalti al minuto 58 del duelo efectuado en la Puskás Arena, en actividad del Grupo F de las clasificatorias de la UEFA para el Mundial del 2026.

Cristiano Ronaldo puso el 2-1 parcial a favor de Portugal, que perdía el encuentro en calidad de visitante desde el minuto 21.

Carlos Ruiz marcó 39 goles en cotejos de eliminatoria mundialista con Guatemala entre 1998 y 2016. El chapín superó por tres tantos al iraní Ali Daei, quien durante varios años fue dueño de este récord con 36 dianas.

¿Desde cuándo juega eliminatorias mundialistas Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo debutó con la selección de Portugal en el 2003 en un triunfo de 1-0 en un partido amistoso contra Kajajistán.

Pero su primer juego de eliminatorias mundialistas fue un año más tarde, en el 2-0 sobre Letonia en el arranque de la clasificación hacia Alemania 2006. En aquel cotejo en Riga, CR7 marcó uno de los goles de los lusitanos.

Desde entonces, Cristiano Ronaldo ha participado en seis eliminatorias mundialistas con Portugal, con la que busca su boleto a la edición tripartita del 2026, a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Los máximos goleadores en eliminatorias mundialistas

Cristiano Ronaldo (Portugal) y Carlos Ruiz (Guatemala): 39 goles

Ali Daei (Irán) y Lionel Messi (Argentina): 36 goles

Robert Lewandowski (Polonia): 32 goles

¿Cuántos goles ha anotado Cristiano Ronaldo con Portugal?

Su gol de penalti en la Puskás Arena de Budapest contra Hungría fue el tanto 141 para Cristiano Ronaldo con Portugal.

El experimentado futbolista ha conseguido dicha cantidad de anotaciones en 223 partidos de todo tipo con la escuadra lusitana.

Cristiano Ronaldo logró su primer gol con Portugal el 12 de junio del 2004 en la derrota de 2-1 ante Grecia en el encuentro inaugural de la Eurocopa de aquel año, que precisamente se llevó a cabo en tierras portuguesas.

