¡No es broma! Cristiano Ronaldo jugará en México; te decimos todo lo que se sabe al momento

México continúa con su preparación de cara a la Copa del Mundo 2026 y, antes de que inicie el torneo de la FIFA, la Selección Mexicana tiene planeado traer a Cristiano Ronaldo a nuestro país para jugar un partido ante Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca.

Con información de Rubén Rodríguez, reportero de Fox Sports México, los altos mandos del Tricolor ya están pensando en el encuentro previo al Mundial 2026 para abrir las puertas del Coloso de Santa Úrsula de nuevo y tienen en mente a dos selecciones dentro del top 8 del ranking FIFA, pero su primer deseo es la Portugal de Cristiano Ronaldo.

El compromiso ante el conjunto luso sería en la Fecha FIFA de marzo, a tres meses de iniciar la Copa del Mundo 2026, y podría ser que Cristiano Ronaldo y compañía ya tengan su pase al certamen de selecciones antes del tercer mes del siguiente año. Cabe recalcar que aún no hay nada cerrado entre estos dos equipos.

¿En qué fecha podría venir Cristiano Ronaldo a México?

Ver a Cristiano Ronaldo jugar un partido es un sueño para muchos aficionados del futbol internacional y, en caso de que se dé el encuentro entre México y Portugal para la reinauguración del Estadio Azteca, muchos fanáticos mexicanos buscarán un boleto para ese encuentro.

El compromiso entre la Selección Mexicana y el conjunto luso estaría programado para llevarse a cabo en la Fecha FIFA de marzo, la penúltima semana de actividad de selecciones antes de disputar la Copa del Mundo 2026.

La FIFA tiene designada la semana del lunes 23 al martes 31 de marzo para que se lleven a cabo todos los partidos restantes de eliminatorias para el Mundial 2026 y algunos partidos de preparación para las selecciones que ya tienen su boleto asegurado al torneo internacional.

Los partidos amistosos de México antes de la Copa del Mundo 2026

Como bien se sabe, México será anfitrión en la Copa del Mundo 2026 y con eso ya tiene su boleto asegurado para el certamen internacional, pero la directiva del Tricolor ha estado en busca de rivales de peso para partidos de preparación antes de disputar el torneo de la FIFA.

Estos son los encuentros pactados del Tricolor antes del Mundial 2026:

México vs Japón: sábado 6 de septiembre en el Oakland Coliseum de Estados Unidos

México vs Corea del Sur: martes 9 de septiembre en el Geodis Park de Nashville, Estados Unidos

México vs Colombia: sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium de Texas, Estados Unidos

México vs Ecuador: martes 14 de octubre en el Estadio AKRON de Guadalajara, México

México vs Uruguay: sábado 15 de noviembre en el TSM Modelo de Torreón, México.

México vs Paraguay: martes 18 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey, México

A estos partidos se podría sumar el de México vs Portugal para la reinauguración del Estadio Azteca y probablemente ver a Cristiano Ronaldo jugar en una de las canchas históricas del futbol mundial.

